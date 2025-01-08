NovaPay випустила облігацій ще на 290 мільйонів гривень

NovaPay зареєструвала і розмістила ще три випуски власних облігацій – серії G, H та I – на суму 290 мільйонів гривень. Як ідеться у повідомленні компанії, цінні папери серії G і H вже доступні для купівлі в мобільному додатку NovaPay. Облігації ж серії I доступні для продажу інституційним клієнтам.

Відсоткова ставка становить до 18% річних. Облігації можна придбати строком від 1 до 12 місяців. Виплата доходу здійснюватиметься на платіжний рахунок клієнта після закінчення терміну дії угоди про купівлю цінних паперів.

Нагадаємо, що перші три серії (A, B і C) корпоративних облігацій NovaPay випустила ще в 2023 році на суму 100 мільйонів гривень кожна. NovaPay стала першою приватною компанією в Україні, яка запропонувала власні облігації з публічною пропозицією під час війни.

У лютому 2024 року було запущено продаж облігацій через мобільний застосунок, а у квітні компанія здійснила у тих же обсягах ще три випуски цінних паперів - серій D, Е та F. У вересні усім шістьом випускам рейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг" присвоїло рейтинг на рівні uaAA.

Станом на вересень 2024 року в NovaPay повідомляли, що за час продажу цінних паперів вже близько 2,5 тисячі українців придбали облігації на суму понад 500 мільйонів гривень. Наразі ж, станом на січень, повідомляється, що кількість інвесторів зросла до 3 тисяч, а обсяг куплених облігацій - до 740 мільйонів гривень.

NovaPay - заснований у 2001 році міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova і забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях логістичної компанії "Нова пошта".

Згідно з даними на сайті компанії, вона проводить близько 2,5 мільйона транзакцій на добу. У здійсненні її послуг у 3,6 тисячі відділеннях "Нової пошти" задіяно близько 13 тисяч співробітників. У 2023 році NovaPay була лідером за внутрішньодержавними грошовими переказами з часткою 32% від загального обсягу.

Сама "Нова пошта" теж залучає інвестиції шляхом випуску корпоративних облігацій, причому в значно більших обсягах. Так, у 2023 році було здійснено два випуски облігацій - C і D - кожен по 800 мільйонів гривень. У 2024 році було випущено облігацій серії Е на 1 мільярд гривень, 65% з яких купив Ощадбанк.