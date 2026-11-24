Министерство иностранных дел и Министерство энергетики Украины выразили глубокое возмущение решением генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси назначить своим заместителем подсанкционного российского чиновника Алексея Ферапонтова.

Как пишет Dilo, об этом говорится в совместном заявлении МИД и Минэнерго.

Нужна "принципиальность, а не беспозвоночность"

В ведомствах отметили, что это российское должностное лицо причастно к действиям государственных структур России, направленных на легитимизацию незаконного захвата Запорожской атомной электростанции и распространение на нее российского регуляторного контроля.

Украина ввела против него персональные санкции в феврале 2023 года.

В результате российской оккупации крупнейшая атомная электростанция Европы превращена в источник постоянной угрозы ядерной и радиационной безопасности.

"Назначение на одну из самых высоких руководящих должностей в МАГАТЭ представителя государственного органа, непосредственно причастного к подрыву принципов ядерной безопасности, является фундаментальным противоречием самому мандату агентства", - подчеркнули в МИД и Минэнерго.

Там добавили, что украинская сторона неоднократно отмечала руководство МАГАТЭ на категорической неприемлемости такого назначения как по дипломатическим каналам, так и в публичных заявлениях.

В заявлении говорится, что кадровое решение противоречит принципам и стандартам, закрепленным в статье VII Устава МАГАТЭ, определяющей высочайшие стандарты профессиональной компетентности и добродетели первоочередными критериями отбора персонала, а также гарантирует независимость генерального директора и работников агентства от внешнего влияния.

Кроме того, такое назначение также противоречит духу и целям резолюций генеральной конференции и Совета управляющих МАГАТЭ по ядерной безопасности, физической ядерной безопасности и гарантиям в Украине.

В ведомствах напомнили, что международная организация, призванная защищать мир от ядерных угроз, не может наделять руководящими полномочиями представителей государственных структур, причастных к созданию этих угроз.

В совместном заявлении МИД и Минэнерго отметили, что решение Гросси является проявлением институциональной слабости во время, требующее лидерства, независимости и ответственности, подрывая авторитет МАГАТЭ, доверие к его беспристрастности, констатируя, что сейчас нужна "принципиальность, а не беспозвоночность".

МИД и Минэнерго выразили категорический протест против этого неприемлемого кадрового решения и требуют его безотлагательной отмены.

"Призываем государства-члены МАГАТЭ, прежде всего членов Совета управляющих, предоставить принципиальную публичную оценку этому назначению и задействовать предусмотренные Уставом агентства механизмы для пересмотра этого решения. Соблюдение фундаментальных принципов ядерной безопасности, международного права и добродетели не может быть предметом политических компромиссов", - подытожили в ведомствах.

Напомним, недавно генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назначил российского чиновника Алексея Ферапонтова своим заместителем и руководителем Департамента ядерной энергетики, несмотря на протесты Украины и ряда западных стран и призывы международных организаций.

Ранее МИД Украины инициировал пересмотр подходов к участию РФ в МАГАТЭ .

МИД призвал международное сообщество к решительным, скоординированным и практическим действиям, направленным на немедленную демилитаризацию и деоккупацию Запорожской АЭС; восстановление полного суверенного контроля над станцией; обеспечение беспрепятственного международного мониторинга; увольнение всех незаконно удерживаемых лиц; привлечение Российской Федерации к ответственности за создание ядерных рисков; внесение изменений в устав МАГАТЭ, которые делают невозможным деструктивное влияние РФ на деятельность организации.

Также министр энергетики Денис Шмигаль призвал МАГАТЭ к полной международной изоляции России, а также инициированию санкций и приостановлению ее членства в организации.