Объем иностранных M&A-инвестиций в Украину сократился на 59% в 2025 году: в каких секторах произошли сделки

В 2025 году количество сделок по приобретению украинских активов иностранными инвесторами оставалось неизменным по сравнению с предыдущим годом: было зафиксировано 13 транзакций. Однако их доля в общем объеме рынка снизилась на фоне общего роста M&A-активности.

В стоимостном измерении сделки по приобретению украинских активов иностранными инвесторами в 2025 году оставались выборочными и отметились лишь одним масштабным соглашением по приобретению компанией Bunge 85% в уставном капитале компании ViOil с оценочной стоимостью около $138 млн. Совокупная разглашенная стоимость сделок по приобретению украинских активов иностранными инвесторами в 2025 году сократилась до $232 млн, что на 59% меньше, чем годом ранее.

Какие секторы получили больше всего инвестиций

Как и в предыдущие годы сектор инноваций и технологий оставался основным фокусом внимания иностранных инвесторов, обеспечив около половины общей стоимости сделок по приобретению украинских активов иностранными инвесторами, хотя по количеству транзакций он составлял менее 20% от общего количества M&A-транзакций. В 2025 году в этом секторе было зафиксировано шесть сделок по приобретению украинских активов иностранными инвесторами (по сравнению с семью в 2024 году).

Среди заметных транзакций: инвестиционные раунды украинского стартапа Limitless, который в июле 2025 года при участии компании Coinbase Ventures привлек для развития криптовалютной платформы прогнозов $4 млн, а впоследствии еще $10 млн в октябре 2025 года в раунде, возглавляемом американским венчурным фондом 1confirmation. Кроме того, edtech-компания Headway Inc., специализирующаяся на приложениях для микрообучения, получила инвестиции от компании Bullhound Capital, а украинская IТ-компания IDAP Group была приобретена международной группой компаний Globaldev Group (суммы сделок не разглашались).

Кроме технологического сектора иностранные инвестиции поступали и в другие отрасли, традиционно формирующие украинский M&A-ландшафт, в частности, в сельское хозяйство и сектор недвижимости и строительства. Приобретение компанией Bunge актива ViOil сформировало основную долю разглашенной стоимости сделок по приобретению украинских активов иностранными инвесторами.

Интерес к сектору недвижимости со стороны иностранных инвесторов был представлен инвестицией в 8,5 млн евро со стороны Норвежского инвестиционного фонда для Украины (Norfund) в M10 Industrial Park (Львов). Продолжающаяся в военных условиях перестройка логистических и транспортных цепочек также поддерживала интерес иностранных инвесторов к сектору транспорта и инфраструктуры. Показательным стало соглашение, в рамках которого логистическое подразделение швейцарской группы компаний MSC Medlog SA приобрело долю 50% в уставном капитале интермодального оператора N'UNIT и долю 25% в уставном капитале пограничного терминала Мостиска с оценочной стоимостью $15–30 млн.

В секторе потребительских рынков польская продовольственная группа компаний Maspex (один из крупнейших производителей продуктов питания в Центральной и Восточной Европе) приобрела неразглашенную долю в уставном капитале производителя минеральной воды "Карпатська Джерельна" за $30 млн.

Как и в предыдущие периоды, сделки по приобретению украинских активов иностранными инвесторами в 2025 году преимущественно осуществлялись инвесторами из Европы и Северной Америки. На них приходилось более 90% разглашенной стоимости таких сделок и более 80% количества, превышающего соответствующие показатели 2024 года.

