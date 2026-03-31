Обсяг іноземних M&A-інвестицій в Україну скоротився на 59% у 2025 році: в яких секторах відбулися угоди

У 2025 році кількість угод з придбання українських активів іноземними інвесторами залишалася незмінною у порівнянні з попереднім роком: було зафіксовано 13 транзакцій. Однак їхня частка в загальному обсязі ринку зменшилася на тлі загального зростання M&A-активності.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дослідження KPMG в Україні "M&A Radar 2025: Україна".

У вартісному вимірі угоди з придбання українських активів іноземними інвесторами у 2025 році залишалися вибірковими і відзначилися лише однією масштабною угодою з придбання компанією Bunge 85% в статутному капіталі компанії ViOil з оціночною вартістю близько $138 млн. Сукупна розголошена вартість угод з придбання українських активів іноземними інвесторами у 2025 році скоротилася до $232 млн, що на 59% менше, ніж роком раніше.

Які сектори отримали найбільше інвестицій

Як і в попередні роки, сектор інновацій і технологій залишався основним фокусом уваги іноземних інвесторів, забезпечивши близько половини загальної вартості угод з придбання українських активів іноземними інвесторами, хоча за кількістю транзакцій він становив менш як 20% від загальної кількості M&A-транзакцій. У 2025 році у цьому секторі було зафіксовано шість угод з придбання українських активів іноземними інвесторами (порівняно з сімома у 2024 році).

Серед помітних транзакцій: інвестиційні раунди українського стартапу Limitless, який у липні 2025 року за участі компанії Coinbase Ventures залучив для розвитку криптовалютної платформи прогнозів $4 млн, а згодом ще $10 млн у жовтні 2025 року в раунді, очолюваному американським венчурним фондом 1confirmation. Крім того, edtech-компанія Headway Inc., що спеціалізується на застосунках для мікронавчання, отримала інвестиції від компанії Bullhound Capital, а українська ІТ-компанія IDAP Group була придбана міжнародною групою компаній Globaldev Group (суми угод не розголошувалися).

Крім технологічного сектору іноземні інвестиції надходили і в інші галузі, які традиційно формують український M&A-ландшафт, зокрема у сільське господарство та сектор нерухомості й будівництва. Придбання компанією Bunge активу ViOil сформувало основну частку розголошеної вартості угод з придбання українських активів іноземними інвесторами.

Інтерес до сектору нерухомості з боку іноземних інвесторів був представлений інвестицією 8,5 млн євро з боку Норвезького інвестиційного фонду для України (Norfund) у M10 Industrial Park (Львів). Перебудова логістичних і транспортних ланцюгів, що триває у воєнних умовах, також підтримувала інтерес іноземних інвесторів до сектору транспорту та інфраструктури. Показовою стала угода, в межах якої логістичний підрозділ швейцарської групи компаній MSC Medlog SA придбав частку 50% у статутному капіталі інтермодального оператора N’UNIT та частку 25% у статутному капіталі прикордонного термінала Мостиська з оціночною вартістю $15–30 млн.

У секторі споживчих ринків польська харчова група компаній Maspex (один з найбільших виробників продуктів харчування у Центральній та Східній Європі) придбала нерозголошену частку у статутному капіталі виробника мінеральної води "Карпатська Джерельна" за $30 млн.

Як і в попередні періоди, угоди з придбання українських активів іноземними інвесторами у 2025 році переважно здійснювалися інвесторами з Європи та Північної Америки. На них припадало понад 90% розголошеної вартості таких угод і понад 80% кількості, що перевищує відповідні показники 2024 року.

