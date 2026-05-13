Одна из африканских стран хочет выкупить долю российского "Лукойла" в нефтяном месторождении

Правительство Ганы начало подготовку к приобретению 38% доли российской компании "Лукойл" в глубоководном шельфовом блоке Deepwater Tano Cape Three Points.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.

По данным источников агентства, страна намерена воспользоваться преимущественным правом выкупа акций, чтобы усилить государственный контроль над перспективными нефтяными месторождениями.

Заинтересованность Ганы в выкупе активов возросла после того, как частная инвестиционная компания Carlyle Group согласилась приобрести часть международного портфеля "Лукойла".

Ганская сторона утверждает, что имеет первоочередное право на долю в проекте, длительно находившемся в состоянии неопределенности из-за санкционных рисков.

Угроза европейских ограничений против российского энергетического гиганта после начала полномасштабного вторжения в Украину уже привела к выходу из проекта норвежской компании Aker Energy.

В прошлом году давление усилилось из-за введения дополнительных санкций со стороны США против крупнейших нефтяных игроков Кремля.

Власти Ганы уже заказали независимую оценку актива и официально сообщили "Лукойл" о своих планах. Для покрытия расходов на непосредственную разработку месторождений правительство планирует привлекать новых частных инвесторов.

В настоящее время оператором нефтяного блока является Africa Finance Corp., владеющая 50% акций через компанию Pecan Energies. Также продолжаются переговоры с корпорацией Shell Plc по поводу ее возможного вхождения в капитал местного подразделения.

В случае успешного выкупа части "Лукойла", Гана сможет разблокировать развитие месторождения Пекан, разработка которого раньше тормозилась из-за токсичности российского капитала в глазах западных сервисных компаний и финансовых учреждений.

Санкции США против "Лукойл"

22 октября 2025 года США ввели санкции против двух крупнейших нефтекомпаний России "Роснефть" и "Лукойл".

Также ограничения распространяются на их дочерние предприятия. Все компании, где доля "Роснефти" или "Лукойла" составляет 50% и более, автоматически подпадают под санкции.

Кроме того, Великобритания ввела новый пакет санкций против российских нефтяных компаний "ЛУКойл" и "Роснефть".

"Лукойл" – частная нефтяная компания, входящая в число крупнейших налогоплательщиков в России. После санкций компания "Лукойл" заявила, что планирует продать свои активы за границей.

Согласно сайту "Лукойла", компания располагает международными проектами в нескольких странах Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки, а также в Мексике.

Компания будет вынуждена продать три нефтеперерабатывающих завода и около половины из своих 5000 автозаправочных станций по всему миру. Это может привести к падению доходов и доходов "приблизительно на 30%".

В апреле США в пятый раз продлили действие лицензии по продаже международных активов российской нефтяной компании "ЛУКойл" до 30 мая.