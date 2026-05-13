Одна з африканських країн хоче викупити частку російського "Лукойлу" в нафтовому родовищі

Гана готує викуп частки російського "Лукойлу" / Depositphotos

Уряд Гани розпочав підготовку до придбання 38% частки російської компанії “Лукойл” у глибоководному шельфовому блоці Deepwater Tano Cape Three Points. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

За даними джерел агентства, країна має намір скористатися своїм переважним правом викупу акцій, щоб посилити державний контроль над перспективними нафтовими родовищами.

Зацікавленість Гани у викупі активів зросла після того, як приватна інвестиційна компанія Carlyle Group погодилася придбати частину міжнародного портфеля "Лукойлу".

Ганська сторона стверджує, що має першочергове право на частку в проєкті, який тривалий час перебував у стані невизначеності через санкційні ризики.

Загроза європейських обмежень проти російського енергетичного гіганта після початку повномасштабного вторгнення в Україну вже призвела до виходу з проєкту норвезької компанії Aker Energy.

Минулого року тиск посилився через запровадження додаткових санкцій з боку США проти найбільших нафтових гравців Кремля.

Влада Гани вже замовила незалежну оцінку активу та офіційно повідомила "Лукойл" про свої плани. Для покриття витрат на безпосередню розробку родовищ уряд планує залучати нових приватних інвесторів.

Наразі оператором нафтового блоку є Africa Finance Corp., яка володіє 50% акцій через компанію Pecan Energies. Також тривають переговори з корпорацією Shell Plc щодо її можливого входження в капітал місцевого підрозділу.

У разі успішного викупу частки "Лукойлу", Гана зможе розблокувати розвиток родовища Пекан, розробка якого раніше гальмувалася через токсичність російського капіталу в очах західних сервісних компаній та фінансових установ.

Санкції США проти "Лукойл"

22 жовтня 2025 року США запровадили санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл".

Також обмеження поширюються на їхні дочірні підприємства. Всі компанії, де частка "Роснефти" або "Лукойлу" становить 50% і більше, автоматично підпадають під санкції.

Крім того, Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти російських нафтових компаній "Лукойл" і "Роснефть".

"Лукойл" – приватна нафтова компанія, яка входить до числа найбільших платників податків у Росії. Після санкцій, компанія "Лукойл" заявила, що планує продати свої активи за кордоном.

Згідно з сайтом "Лукойлу", компанія має міжнародні проєкти в кількох країнах Центральної Азії, Близького Сходу та Африки, а також у Мексиці.

Компанія буде змушена продати три нафтопереробні заводи та близько половини зі своїх 5000 автозаправних станцій у всьому світі. Це може призвести до падіння доходів і прибутків "приблизно на 30%".

В квітні США вп'яте продовжили дію ліцензії щодо продажу міжнародних активів російської нафтової компанії "Лукойл" до 30 травня.

Автор:
Тетяна Бесараб