Стоимость российских активов, замороженных Швейцарией, выросла до 8,5 миллиарда швейцарских франков (10,2 миллиарда долларов), поскольку страна продолжает соблюдать санкции Евросоюза, введенные в отношении политиков, бизнес-магнатов и компаний, приближенных к Кремлю.

Как пишет Dilo, сообщает Bloomberg.

О росте суммы активов сообщил руководитель санкционного направления Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) Даниэль Эби.

По его словам, новая цифра на 15% превышает показатель апреля 2025 года, когда она составляла 7,4 миллиарда франков (8,89 миллиарда долларов США), поскольку было конфисковано больше активов, а стоимость некоторых из этих активов в золоте выросла.

Однако, по его словам, общая сумма активов российского Центробанка снизилась на 9% до 6,8 млрд. франков по сравнению с 18 месяцами ранее, не потому, что любые средства были разблокированы, а потому, что эти активы обесценились.

Отмечается, что война России в Украине для Швейцарии ознаменовала отход от ее исторического нейтралитета, поскольку решила полностью присоединиться к санкциям ЕС, в результате чего активы около 2790 физических и юридических лиц в стране были заморожены.

Замороженные активы РФ

После саммита в Брюсселе 23 октября 2025 г. лидеры ЕС решили отложить принятие решения об использовании замороженных российских активов в поддержку Украины.

Принятие решения заблокировала Бельгия, требовавшая гарантий, что не будет нести финансовые риски в случае возможного дефолта. Речь идет об активах центробанка РФ на сумму около 140 млрд евро, находящихся в бельгийском депозитарии Euroclear.

12 декабря 2025 года Европейский Союз согласился заморозить хранящиеся в Европе активы российского центрального банка на неопределенный срок.

В сентябре 2026 года Европейская комиссия начала поиск новых вариантов организации репарационного кредита Украине за счет замороженных российских активов и стремится найти такой способ, который снял бы возражения Бельгии и получил политическую поддержку всех стран блока.

Один из вариантов предусматривает передачу российских счетов в бельгийском депозитарии Euroclear, где находятся почти все замороженные активы, и другим финансовым учреждениям Европы в специальную отдельную структуру. Это позволит перевести как активы, так и связанные с ними обязательства под контроль ЕС, обеспечив Бельгию и Euroclear защиту от правовых рисков.

Доля замороженных активов РФ

Напомним, после полномасштабного вторжения России в Украину западные страны заморозили около 260 млрд. евро суверенных российских активов. Крупнейшим держателем этих средств стал бельгийский депозитарий Euroclear – на его счетах заблокировано около 200 млрд евро.

Доходы от этих ресурсов ЕС использует для финансовой поддержки Украины. В ответ Центробанк России в декабре 2025 года подал иск в Арбитражный суд Москвы.

15 мая 2026 года российский суд в закрытом режиме полностью удовлетворил эти требования, обязав Euroclear выплатит РФ 18,17 трлн рублей (около 200 млрд евро) в качестве компенсации.

В свою очередь, Euroclear подал в суд на Центробанк РФ. Бельгийский депозитарий требует признать недействительным решение российского суда, которым его обязали выплатить 220 млрд евро.

В декабре 2025 года Евросоюзом было принято решение о бессрочном обездвижении суверенных активов РФ. Ранее эта процедура была подтверждена каждые шесть месяцев.