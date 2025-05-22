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От управления Сахалинским месторождением бюджет получил более 1 млрд грн

Сахалинское месторождение
Сахалинское месторождение. Фото: прессслужба "Укрнефтебурения"

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) обеспечило поступление в государственный бюджет Украины 1,074 млрд грн от управления активами Сахалинского газового месторождения в Харьковской области.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Отмечается, что речь идет об арестованных корпоративных правах в уставном капитале ЧАО "ПК "Укрнефтебурение", которые переданы в управление ПАО "Укрнафта" в соответствии с договором, заключенным АРМА. Условия договора предусматривают перечисление 90% прибыли в государственный бюджет, что и обеспечило столь масштабные поступления.

Уточняется, что такие поступления в бюджет удалось обеспечить благодаря инициированной АРМА передаче в управление ПАО "Укрнафта" оставшихся 7 акций акционеров на основании дополнительного распоряжения правительства. Именно это дало возможность ОАО "Укрнафта" оперативно провести собрание акционеров и принять необходимые решения для перераспределения дивидендов и уплаты в госбюджет.

В августе 2024 года "Укрнефтебурение" возобновило работу на Сахалинском месторождении. Чистая прибыль компании за 2024 год составляет 1,19 млрд. грн. В государственный бюджет уплачено 1,074 млрд грн – 90% от чистой прибыли. В настоящее время предприятие продолжает добычу природного газа, что критически необходимо стране.

ЧАО "Укрнефтебурение" было связано с Игорем Коломойским, Павлом Фуксом и Виталием Хомутынником. Компания входила в перечень самых прибыльных компаний Украины.

Передача "Укрнефтебурения" "Укрнафте"

В апреле 2023 года на компании, осуществлявшие добывающую деятельность на Сахалинском нефтегазоконденсатном месторождении, был наложен арест в уголовном производстве.

Государственное бюро расследований считает, что "Укрнефтебурение" присвоило недра этого месторождения.

23 мая 2023 года Кабинет министров согласился с предложением АРМА и Министерства обороны о передаче указанных активов "Укрнафте" 14 июня последняя сообщила, что подписала с агентством договор об управлении корпоративными правами "Укрнафтобурения", а также ООО "Сириус-1" и "2 их передачу "Укрнафте" одобрил Антимонопольный комитет.

Автор:
Светлана Манько