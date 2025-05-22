Від управління Сахалінським родовищем бюджет отримав понад 1 млрд грн

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) забезпечило надходження до державного бюджету України 1,074 млрд грн від управління активами Сахалінського газового родовища у Харківській області.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Зазначається, що йдеться про арештовані корпоративні права у статутному капіталі ПрАТ “ВК “Укрнафтобуріння”, що передані в управління ПАТ “Укрнафта” відповідно до договору, укладеного АРМА. Умови договору передбачають перерахування 90% прибутку до державного бюджету, що і забезпечило такі масштабні надходження.

Уточнюється, що такі надходження до бюджету вдалось забезпечити завдяки ініційованій АРМА передачі в управління ПАТ “Укрнафта” решти 7 акцій акціонерів на підставі додаткового розпорядження уряду. Саме це дало можливість ПАТ “Укрнафта” оперативно провести збори акціонерів та прийняти необхідні рішення для перерозподілу дивідендів та сплати в держбюджет.

У серпні 2024 року "Укрнафтобуріння" відновило роботу на Сахалінському родовищі. Чистий прибуток компанії за 2024 рік складає 1,19 млрд грн. До державного бюджету сплачено 1,074 млрд грн – 90% від чистого прибутку. Наразі підприємство продовжує видобуток природного газу, що критично необхідний країні.

ПрАТ "Укрнафтобуріння" було пов’язане з Ігорем Коломойським, Павлом Фуксом та Віталієм Хомутинніком. Компанія входила до переліку найприбутковіших компаній України.

Передача "Укрнафтобуріння" "Укрнафті"

У квітні 2023 року на компанії, що здійснювали видобувну діяльність на Сахалінському нафтогазоконденсатному родовищі, було накладено арешт у кримінальному провадженні.

Державне бюро розслідувань вважає, що "Укрнафтобуріння" привласнило надра цього родовища.

23 травня 2023 року Кабінет міністрів погодився з пропозицією АРМА та Міністерства оборони щодо передачі вказаних активів "Укрнафті". 14 червня остання повідомила, що підписала з агентством договір про управління корпоративними правами "Укрнафтобуріння", а також ТОВ "Сіріус-1", "Сахалінське" та "Іст Юроуп Петролеум". 29 червня 2023 року їхню передачу "Укрнафті" схвалив Антимонопольний комітет.