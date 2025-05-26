Помощь для военных после плена: Минобороны разработало информационный справочник

Минобороны Украины совместно с Генштабом ВСУ создало справочник для военнослужащих, освобожденных из плена. В нем собрана пошаговая информация о психологической помощи, восстановлении документов, оформлении денежных выплат и лечении.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минобороны.

Помощь освобожденным из плена

Печатную версию справочника будут распространять сразу после увольнения военных.

В нем собрана структурированная информация, охватывающая четыре ключевых направления:

психологическую поддержку;

восстановление документов;

оформление денежных выплат;

доступ к медицинской помощи.

Пособие содержит пошаговые инструкции, которые помогут освобожденным из плена защитникам быстрее восстановить свои права, получить надлежащие выплаты и социальные гарантии, а также воспользоваться юридическими и медицинскими услугами.

"Мы разработали наглядные карточки, которые помогут освобожденному из плена получить пошаговые инструкции во время реинтеграционных мероприятий. Подробная и понятная информация разъясняет, как пройти обследование организма и лечения, возобновить выплаты и получить социальную поддержку", — говорится в сообщении.

В справочнике также собраны контакты волонтерских и общественных организаций, оказывающих правовую, медицинскую и психологическую помощь. Брошюра станет полезным инструментом не только для освобожденных из плена военных, но и для специалистов служб сопровождения, поддерживающих их в процессе адаптации и возвращения к мирной жизни.

Обмен пленными "1000 на 1000"

Напомним, 16 мая в Стамбуле состоялись первые с 2022 года переговоры между Украиной и РФ, в ходе которых стороны договорились провести обмен пленными в формате "1000 на 1000".

23 мая в рамках первой части удалось вернуть домой 390 человек, а 24 мая состоялся второй этап обмена пленными. Домой вернулись 307 военных.

25 мая состоялся третий этап обмена пленными между Украиной и Россией. Домой вернулись 303 военных.