Допомога для військових після полону: Міноборони розробило інформаційний довідник

Міноборони України спільно з Генштабом ЗСУ створило довідник для військовослужбовців, звільнених із полону. У ньому зібрана покрокова інформація про психологічну допомогу, відновлення документів, оформлення грошових виплат та лікування.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міноборони.

Допомога звільненим з полону

Друковану версію довідника розповсюджуватимуть відразу після звільнення військових.

У ньому зібрана структурована інформація, яка охоплює чотири ключові напрями:

психологічну підтримку;

відновлення документів;

оформлення грошових виплат;

доступ до медичної допомоги.

Посібник містить покрокові інструкції, що допоможуть звільненим з полону захисникам швидше відновити свої права, отримати належні виплати та соціальні гарантії, а також скористатися юридичними і медичними послугами.

"Ми розробили наочні картки, які допоможуть звільненому з полону отримати покрокові інструкції під час реінтеграційних заходів. Детальна та зрозуміла інформація роз’яснює як пройти обстеження організму та лікування, поновити виплати та отримати соціальну підтримку", - йдеться в повідомленні.

У довіднику також зібрано контакти волонтерських і громадських організацій, що надають правову, медичну та психологічну допомогу. Брошура стане корисним інструментом не лише для звільнених з полону військових, а й для фахівців служб супроводу, які підтримують їх у процесі адаптації та повернення до мирного життя.

Обмін полоненими "1000 на 1000"

Нагадаємо, 16 травня у Стамбулі відбулися перші з 2022 року переговори між Україною та РФ, під час яких сторони домовилися провести обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".

23 травня в рамках першої частини, вдалося повернути додому 390 людей, а 24 травня відбувся другий етап обміну полоненими. Додому повернулися 307 військових.

25 травня відбувся третій етап обміну полоненими між Україною то Росією. Додому повернулися 303 військових.