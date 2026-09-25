После ракетного удара известный производитель текстиля переносит мощности из Киева

Украинский производитель текстильной продукции и домашнего текстиля "ТК Домашний текстиль" ("ТК-ЗН") будет переносить производство из Киева в регионы Украины.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба компании в комментарии "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что после разрушения ракетным ударом основного производственного предприятия и логистического хаба в Киеве "ТК-ЗН" начинает работу над переносом и развитием новых производственных мощностей в регионах Украины.

На предприятии разбирают завалы и оценивают убытки. Компания определяет, какое оборудование и имущество удалось спасти, что можно восстановить и что потеряно окончательно.

По предварительной оценке, возобновить производство на киевской площадке будет очень сложно.

В результате удара разрушены швейное и вязальное производства, а также мощности для ультразвуковой пайки тканей. Значительные повреждения получила складская инфраструктура и часть технологического оборудования

Как отмечают в компании, в свое время решение собрать под одной крышей производственные, складские и офисные мощности было стратегически правильным: концентрация процессов позволяла бы сократить производственные циклы, оптимизировать внутреннюю логистику, уменьшить количество перемещений сырья и готовой продукции, а затем – снизить себестоимость продукции и сделать себестоимость товаров.

"Когда мы принимали решение объединить производственные и складские мощности, это было логическое и экономически обоснованное решение. Мы сокращали производственные процессы, оптимизировали логистику и, как результат, могли предлагать клиентам более конкурентоспособную цену. Но война вносит свои коррективы. прессрелизе управляющий партнер "ТК-Домашний текстиль" Владимир Марценюк.

"ТК-ЗН" добавляет, что, несмотря на масштаб потерь, останавливать деятельность не планирует. Ее новой стратегической задачей станет децентрализация производственных мощностей.

В то же время отмечается, что все обязательства перед клиентами и партнерами будут выполнены.

"Команда уже работает над тем, чтобы обеспечить выполнение текущих заказов и минимизировать влияние потери производственной площадки на клиентов. Компания продолжит восстанавливать производственные процессы, необходимые для дальнейшей работы. Это означает фактически новый этап развития – уже с учетом реалий военного времени", – подчеркнули в ТК-ЗН.

О "ТК-Домашний текстиль"

ООО "ТК-Домашний текстиль" работает на украинском рынке с 2012 года. Основным направлением деятельности является производство домашнего текстиля (одеяла, подушки, постельное белье, столовый и кухонный текстиль, банные халаты и т.д.), детский трикотаж, вязаные изделия и одежда специального назначения.

По состоянию на 2026 год в компании работает 234 сотрудника.

Ранее украинская компания ТК-Домашний текстиль расширила географию экспорта и уже отправила в Румынию первую партию разнообразных комплектов постельного белья.

"ТК-Домашний текстиль" также наладила отгрузку тканей собственного производства на рынок Словакии.

По данным ресурса YouControl, в первом полугодии 2026 года ООО "ТК Домашний текстиль" получило 2 млн. грн. чистой прибыли и 268,6 млн. грн. чистого дохода. В 2025 году эти показатели составили соответственно 12 млн. грн. и 593 млн. грн.

Владельцами компании являются основатель TK Group Александр Соколовский (61,5%) и Владимир Марценюк (28,5%).

Напомним, в ночь на 24 сентября в результате ракетного удара по Киеву потерпели разрушения главное производство и логистический состав компании "ТК-Домашний Текстиль".

Это не первая атака на предприятие. В ноябре 2025 года в результате массированного российского ракетного обстрела в Киеве также были повреждены производственные мощности "Текстиль-Контакт".

Собственник "ТК-Домашний текстиль" Александр Соколовский рассказывал, что половина украинской легкой промышленности находится в тени. Контрабанда тканей, нелегальные цеха и оптовые рынки создают условия, при которых белый бизнес не выдерживает конкуренции. Детальнее об этом читайте в интервью "Война за форму для ВСУ: как "Текстиль-Контакт" борется с импортерами и тенью" .