Після ракетного удару відомий виробник текстилю переносить потужності з Києва

Український виробник текстильної продукції та домашнього текстилю "ТК Домашній текстиль" ("ТК-ДТ") переноситиме виробництво з Києва до регіонів України.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба компанії в коментарі "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що після руйнування ракетним ударом основного виробничого підприємства та логістичного хабу в Києві "ТК-ДТ" розпочинає роботу над перенесенням та розбудовою нових виробничих потужностей у регіонах України.

Наразі на підприємстві розбирають завали та оцінюють збитки. Компанія визначає, яке обладнання та майно вдалося врятувати, що можна відновити, а що втрачено остаточно.

За попередньою оцінкою, відновити виробництво на київському майданчику буде вкрай складно.

Внаслідок удару зруйновано швейне та вʼязальне виробництва, а також потужності для ультразвукової пайки тканин. Значних пошкоджень зазнала складська інфраструктура та частина технологічного обладнання

Як зазначають у компанії, свого часу рішення зібрати під одним дахом виробничі, складські та офісні потужності було стратегічно правильним: концентрація процесів давала б змогу скоротити виробничі цикли, оптимізувати внутрішню логістику, зменшити кількість переміщень сировини та готової продукції, а відтак – знизити собівартість товарів і зробити продукцію доступнішою для кінцевого споживача.

"Коли ми приймали рішення об'єднати виробничі та складські потужності, це було логічне й економічно обґрунтоване рішення. Ми скорочували виробничі процеси, оптимізували логістику і, як результат, могли пропонувати клієнтам конкурентнішу ціну. Але війна вносить свої корективи. Сьогодні бачимо, що концентрація всього виробництва в одному місці була надто великим ризиком для воєнного часу", – цитується в пресрелізі керуючий партнер "ТК-Домашній текстиль" Володимир Марценюк.

"ТК-ДТ" додає, що, попри масштаб втрат, зупиняти діяльність не планує. Її новим стратегічним завданням стане децентралізація виробничих потужностей.

Водночас наголошується, що усі зобов'язання перед клієнтами та партнерами буде виконано.

"Команда вже працює над тим, щоб забезпечити виконання поточних замовлень та мінімізувати вплив втрати виробничого майданчика на клієнтів. Компанія продовжить відновлювати виробничі процеси, необхідні для подальшої роботи. Це означає фактично новий етап розвитку – уже з урахуванням реалій воєнного часу", – підкреслили в "ТК-ДТ".

Про "ТК-Домашній текстиль"

ТОВ "ТК-Домашній текстиль" працює на українському ринку з 2012 року. Основним напрямом діяльності є виробництво домашнього текстилю (ковдри, подушки, постільна білизна, столовий та кухонний текстиль, банні халати і т.д.), дитячий трикотаж, в’язані вироби та одяг спеціального призначення.

Станом на 2026 рік в компанії працює 234 співробітника.

Раніше українська компанія "ТК-Домашній текстиль" розширила географію експорту і вже відправила до Румунії першу партію різноманітних комплектів постільної білизни.

"ТК-Домашній текстиль" також налагодила відвантаження тканин власного виробництва на ринок Словаччини

За даними ресурсу YouControl, у першому півріччі 2026 року ТОВ "ТК Домашній текстиль" отримало 2 млн грн чистого прибутку та 268,6 млн грн чистого доходу. У 2025 році ці показники становили відповідно 12 млн грн та 593 млн грн.

Власниками компанії є засновник TK Group Олександр Соколовський (61,5%) та Володимир Марценюк (28,5%).

Нагадаємо, у ніч на 24 вересня внаслідок ракетного удару по Києву зазнали руйнувань головне виробництво та логістичний склад компанії "ТК-Домашній Текстиль".

Це не перша атака на підприємство. У листопаді 2025 року внаслідок масованого російського ракетного обстрілу у Києві також були пошкоджені виробничі потужності "Текстиль-Контакт".

Власник "ТК-Домашній текстиль" Олександр Соколовський розповідав, що половина української легкої промисловості перебуває в тіні. Контрабанда тканин, нелегальні цехи та гуртові ринки створюють умови, за яких "білий" бізнес не витримує конкуренції. Детальніше про це читайте в інтерв’ю "Війна за форму для ЗСУ: як "Текстиль-Контакт" бореться з імпортерами та тінню".