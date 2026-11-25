Глава Кремля Владимир Путин призвал нефтяные компании активнее развивать нефтеперерабатывающие заводы на Дальнем Востоке и Сибири после того, как украинские дроны атаковали практически все крупные НПЗ в европейской и центральной части России.

Как пишет Dilo, об этом сообщает The Moscow Times.

"Нужно уделять особое внимание развитию нефтепереработки и нефтехимии на востоке страны, росту индустриальных возможностей этого стратегически значимого региона России", – сказал Путин.

Он констатировал, что текущая ситуация на рынке нефтепродуктов остается непростой.

С начала года украинские беспилотники более 110 раз атаковали российские нефтезаводы, и только одиночные предприятия в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке оказались недостижимыми для дронов. Ни разу не подвергались атакам Ангарский НПЗ в Иркутской области (мощностью 204 тысячи баррелей в сутки); Комсомольский и Хабаровский НПЗ в Хабаровском крае (166 тысяч баррелей в сутки); Ачинский НПЗ в Красноярском крае (150 тысяч баррелей в сутки); Яйский НПЗ в Кемеровской области (132 тысячи баррелей в сутки).

Все заводы в европейской части России, а также ряд НПЗ в Сибири неоднократно подвергались атакам. А в результате последней, ноябрьской серии налетов 16 из них получили повреждения и полностью или частично остановили выпуск топлива.

Прекратили переработку нефти, в частности "Норси" в Нижегородской области, "Янос" в Ярославле и Новокуйбышевский НПЗ "Роснефти". Также 90% мощности потерял Рязанский НПЗ, обеспечивающий среди них Москву и столичный регион. Самый большой в России Омский НПЗ потерял половину мощностей переработки, столько же потерял Волгоградский НПЗ. Завод Кинеф под Ленинградом, второй по объему в России, работает только на треть мощности.

Путин пожаловался, что Украина не прекращает атаки на НПЗ

Путин также заявил, что Украина продолжает атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы, несмотря на якобы прямую просьбу президента США Дональда Трампа воздержаться от таких ударов. В ответ он пригрозил новыми действиями со стороны России.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал в соцсети X на жалобу Путина на удары по НПЗ.

"Если Путину не нравятся удары Украины по его нефтеперерабатывающим заводам, он может приказать закончить войну. Если он не хочет поражать его военные корабли, он может приказать закончить войну", - написал Сибига.

Он также напомнил, что Путин, по его словам, потерял в этом году на поле боя 432 тысяч российских солдат, не приблизившись к целям вторжения. По мнению Сибиги, они диктатора не волнуют.

"Прекратите жаловаться. Закончите войну", – призвал министр.

При этом украинские атаки с конца октября вывели из строя мощности российских НПЗ, обеспечивавших около 30% переработки нефти.

Ноябрьская кампания украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам привела к фактической остановке работы трех крупных предприятий, обеспечивающих горючим Москву и область. В настоящее время единственным действующим заводом в регионе остается Московский НПЗ "Газпромнефти", но и он после июльской атаки работает всего на 70% мощности — перерабатывает около 168 тысяч баррелей в сутки из 240 тысяч.

18 ноября беспилотники массированно атаковали Краснодарский край России. Под ударом оказались сразу два нефтеперерабатывающих завода — Ильский и Афипский.

Новый кризис нефтепереработки уже вылился в дефицит топлива на АЗС в регионах, где появились ограничения на продажу бензина .

В настоящее время лимиты на отпуск горючего действуют в Москве и Московской области, Ленинградской, Карелии, Архангельской, Тамбовской и Нижегородской областях, Бурятии, Забайкальском и Красноярском краях, Томской и Новосибирской, Пензенской областях.