Реестр биометана официально запустили в Украине: зачем это нужно

Госэнергоэффективность официально запустила реестр биометана – государственную цифровую систему учета, верификации и подтверждения происхождения возобновляемого газа.

Как пишет Delo.ua, это сообщили в Госэнергоэффективности.

О реестре биометана

Реестр биометана - это информационно-коммуникационная система, предназначенная для регистрации объемов биометана, представленного в газотранспортную или газораспределительную систему и отобранного из них, учета сжиженного и сжатого биометана, а также для формирования, передачи, распределения или погашения гарантий происхождения и предоставления соответствующих сертификатов.

Как поясняют в ведомстве, речь идет фактически о полном цифровом цикле учета «зеленого» газа — от производства до конечного потребления или экспорта.

«Мы формируем полноценную инфраструктуру рынка биометана, без которой его масштабирование, привлечение инвестиций и международная торговля были невозможны. Теперь в Украине будет функционировать прозрачный и понятный механизм, позволяющий идентифицировать каждый кубометр производимого биометана, отследить его движение в системе и подтвердить его возобновляемое происхождение», - отметила глава Госэнергоэффективности Анна Замазеева.

В Госэнергоэффективности подчеркнули, что запуск реестра открывает возможности для коммерциализации и экспорта.

Биометан и гарантии его происхождения становятся отдельными учетными и торговыми инструментами. Это позволяет украинским производителям работать по правилам, приближенным к европейским, и создает правовую основу признания украинского биометана на рынках ЕС, где без гарантий происхождения торговля «зеленым» газом фактически невозможна.

Кто являются пользователями реестра?

Производители биометана - компании, производящие газ и могут реализовывать его или использовать для собственных нужд или генерации энергии.

Покупатели биометана — субъекты хозяйствования, включая конечных потребителей, покупающих газ по договорам.

Операторы ГТС или ГРС – фиксируют объемы представления и отбора биометана.

Уполномоченные лица – представители указанных участников.

Экспорт биометана

В 2025 году Украина впервые начала экспорт биометана в Европейский Союз. Общий объем поставок газообразного биометана превысил приблизительно 11,2 млн. м³ – это первый масштабный экспортный результат рынка. В настоящее время в Украине работает 7 биометановых заводов общей мощностью более 110 млн м³ биометана в год. К середине 2025 года действовали четыре подключенных к газовой инфраструктуре объектов с суммарной мощностью около 41 млн м³/год, и этот показатель постепенно рос.

MHP Group – один из крупнейших производителей биометана и bio-LNG.

Vitagro Group – первый экспортер биометана (≈3 млн м³/год, Хмельницкая область).

Gals Agro – завод в Черниговской области (≈3 млн м³/год).

YM Liquid Gas (Yuzefo-Mykolayivskyi Biogas Plant) — производство сжиженного биометана из агросырья.

В Госэнергоэффективности отметили, что запуск реестра биометана открывает путь к масштабному экспорту в ЕС, повышает инвестиционную привлекательность отрасли и усиливает государственный контроль. Это один из ключевых шагов по интеграции украинской биоэнергетики в европейское энергетическое пространство.

Как рассказал глава Биоэнергетической ассоциации Украины Георгий Гелетуха, в 2026 году в Украине могут заработать пять новых биометановых заводов общей мощностью 20 млн куб. м биометана в год.