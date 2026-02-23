Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

+0,01

EUR

50,92

+0,00

Наличный курс:

USD

43,30

43,20

EUR

51,45

51,25

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Реестр биометана официально запустили в Украине: зачем это нужно

Биогазовый завод
Биогазовый завод / Depositphotos

Госэнергоэффективность официально запустила реестр биометана – государственную цифровую систему учета, верификации и подтверждения происхождения возобновляемого газа.

Как пишет Delo.ua, это сообщили в Госэнергоэффективности.

О реестре биометана

Реестр биометана - это информационно-коммуникационная система, предназначенная для регистрации объемов биометана, представленного в газотранспортную или газораспределительную систему и отобранного из них, учета сжиженного и сжатого биометана, а также для формирования, передачи, распределения или погашения гарантий происхождения и предоставления соответствующих сертификатов.

Как поясняют в ведомстве, речь идет фактически о полном цифровом цикле учета «зеленого» газа — от производства до конечного потребления или экспорта.

«Мы формируем полноценную инфраструктуру рынка биометана, без которой его масштабирование, привлечение инвестиций и международная торговля были невозможны. Теперь в Украине будет функционировать прозрачный и понятный механизм, позволяющий идентифицировать каждый кубометр производимого биометана, отследить его движение в системе и подтвердить его возобновляемое происхождение», - отметила глава Госэнергоэффективности Анна Замазеева.

В Госэнергоэффективности подчеркнули, что запуск реестра открывает возможности для коммерциализации и экспорта.

Биометан и гарантии его происхождения становятся отдельными учетными и торговыми инструментами. Это позволяет украинским производителям работать по правилам, приближенным к европейским, и создает правовую основу признания украинского биометана на рынках ЕС, где без гарантий происхождения торговля «зеленым» газом фактически невозможна.

Кто являются пользователями реестра?

  • Производители биометана - компании, производящие газ и могут реализовывать его или использовать для собственных нужд или генерации энергии.
  • Покупатели биометана — субъекты хозяйствования, включая конечных потребителей, покупающих газ по договорам.
  • Операторы ГТС или ГРС – фиксируют объемы представления и отбора биометана.
  • Уполномоченные лица – представители указанных участников.

Экспорт биометана

В 2025 году Украина впервые начала экспорт биометана в Европейский Союз. Общий объем поставок газообразного биометана превысил приблизительно 11,2 млн. м³ – это первый масштабный экспортный результат рынка. В настоящее время в Украине работает 7 биометановых заводов общей мощностью более 110 млн м³ биометана в год. К середине 2025 года действовали четыре подключенных к газовой инфраструктуре объектов с суммарной мощностью около 41 млн м³/год, и этот показатель постепенно рос.

  • MHP Group – один из крупнейших производителей биометана и bio-LNG.
  • Vitagro Group – первый экспортер биометана (≈3 млн м³/год, Хмельницкая область).
  • Gals Agro – завод в Черниговской области (≈3 млн м³/год).
  • YM Liquid Gas (Yuzefo-Mykolayivskyi Biogas Plant) — производство сжиженного биометана из агросырья.

В Госэнергоэффективности отметили, что запуск реестра биометана открывает путь к масштабному экспорту в ЕС, повышает инвестиционную привлекательность отрасли и усиливает государственный контроль. Это один из ключевых шагов по интеграции украинской биоэнергетики в европейское энергетическое пространство.

Как рассказал глава Биоэнергетической ассоциации Украины Георгий Гелетуха, в 2026 году в Украине могут заработать пять новых биометановых заводов общей мощностью 20 млн куб. м биометана в год.

Автор:
Светлана Манько