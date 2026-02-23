Реєстр біометану офіційно запустили в Україні: навіщо це потрібно

Держенергоефективності офіційно запустило реєстр біометану – державну цифрову систему обліку, верифікації та підтвердження походження відновлюваного газу.

Як пише Delo.ua, це повідомили в Держенергоефективності.

Про реєстр біометану

Реєстр біометану - це інформаційно-комунікаційна система, призначена для реєстрації обсягів біометану, поданого до газотранспортної або газорозподільної системи та відібраного з них, обліку скрапленого і стисненого біометану, а також для формування, передачі, розподілу чи погашення гарантій походження і надання відповідних сертифікатів.

Як пояснюють у відомстві, фактично йдеться про повний цифровий цикл обліку «зеленого» газу — від виробництва до кінцевого споживання або експорту.

«Ми формуємо повноцінну інфраструктуру ринку біометану, без якої його масштабування, залучення інвестицій та міжнародна торгівля були неможливими. Відтепер в Україні функціонуватиме прозорий і зрозумілий механізм, який дозволяє ідентифікувати кожен кубометр виробленого біометану, відстежити його рух у системі та підтвердити його відновлюване походження», - зазначила голова Держенергоефективності Ганна Замазєєва.

У Держенергоефективності підкреслили, що запуск реєстру відкриває можливості для комерціалізації та експорту.

Біометан і гарантії його походження стають окремими обліковими й торговельними інструментами. Це дозволяє українським виробникам працювати за правилами, наближеними до європейських, і створює правову основу для визнання українського біометану на ринках ЄС, де без гарантій походження торгівля «зеленим» газом фактично неможлива.

Хто є користувачами реєстру?

Виробники біометану — компанії, що виробляють газ і можуть реалізовувати його або використовувати для власних потреб чи генерації енергії.

Покупці біометану — суб’єкти господарювання, включно з кінцевими споживачами, які купують газ за договорами.

Оператори ГТС або ГРС — фіксують обсяги подання та відбору біометану.

Уповноважені особи — представники зазначених учасників.

Експорт біометану

У 2025 році Україна вперше розпочала експорт біометану до Європейського Союзу. Загальний обсяг поставок газоподібного біометану перевищив приблизно 11,2 млн м³ — це перший масштабний експортний результат ринку. Нині в Україні працює 7 біометанових заводів загальною потужністю понад 110 млн м³ біометану на рік. На середину 2025 року діяли чотири підключені до газової інфраструктури об’єкти із сумарною потужністю близько 41 млн м³/рік, і цей показник поступово зростав.Серед ключових виробників:

MHP Group — один із найбільших виробників біометану та bio-LNG.

Vitagro Group — перший експортер біометану (≈3 млн м³/рік, Хмельницька область).

Gals Agro — завод у Чернігівській області (≈3 млн м³/рік).

YM Liquid Gas (Yuzefo-Mykolayivskyi Biogas Plant) — виробництво зрідженого біометану з агросировини.

У Держенергоефективності наголосили, що запуск реєстру біометану відкриває шлях до масштабного експорту в ЄС, підвищує інвестиційну привабливість галузі та посилює державний контроль. Це один із ключових кроків до інтеграції української біоенергетики в європейський енергетичний простір.

Як розповів голова Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха, у 2026 році в Україні можуть запрацювати п'ять нових біометанових заводів загальною потужністю 20 млн куб. м біометану на рік.