Рынок на $400 млн: кулинария супермаркетов против брендов – кто выиграет битву за тарелку украинца?

В Украине идет формирование полноценной индустрии готовой пищи (ready-meal). То, что когда-то считалось "перекусом для холостяков" или вынужденной мерой в пути, превратилось в полноценную индустрию с оборотом более $400 млн. Сегодня на этом поле идет настоящая война форматов: традиционная кулинария супермаркетов против амбициозных производителей фасованных обедов.

Редакция Delo.ua выясняла, как изменились аппетиты украинцев, почему потребители все чаще выбирают готовые решения и кто именно лидирует в этой борьбе за лояльность клиента.

Рыночный перелом: от плиты к полке

Украинцы все чаще делегируют приготовление ужина профессионалам, чтобы освободить время для работы или отдыха. Если раньше драйвером был только темп жизни крупных городов, то в последние годы добавили экстремальные факторы.

Основу этого заложила пандемия COVID-19, развившая сервис доставки и закрепившая новую модель потребления. Именно тогда готовая еда перестала быть исключением и превратилась в повседневную покупку.

Впоследствии этот тренд усугубила война и энергетическая нестабильность. Регулярные отключения электроэнергии в 2022-2024 годах сделали домашнее приготовление пищи технически невозможным для многих семей и заставило их перейти на готовые блюда из супермаркетов, кафе и АЗС. Эта привычка осталась даже после стабилизации ситуации.

По оценкам гендиректора компании Pro-Consulting Александра Соколова рынок растет на 10% ежегодно.

"Общий объем рынка готовой пищи в Украине сегодня составляет около $380-410 млн. Наиболее популярными категориями, формирующими его структуру, являются вторые блюда и полноценные обеды, разнообразная выпечка, охлажденные полуфабрикаты, а также свежие и заправленные салаты. Кроме того, значительную долю занимает сегмент "fast food" и быстро бутерброды", - отмечает Александр Соколов.

Кулинарии супермаркетов против производителей

Сейчас рынок находится в стадии формирования, и на нем четко выделились два лагеря:

Ритейл (Кулинария): Сильпо, Фора, Novus и другие. У них огромное преимущество — "горячий" трафик покупателей.

Профессиональные бренды: МХП, Элика, Гамма, Укрптахосервис. Они делают ставку на фасовку, длительное хранение и узнаваемость бренда.

Весь рынок готовой пищи в Украине оценивается более чем в $400 млн , мы сосредоточили внимание на ведущих брендах. По данным исследования, совокупный доход 10 крупнейших производителей готовой пищи за год вырос почти на 10% - с 2,1 млрд грн в 2024-м до 2,4 млрд грн в 2025-м и составил $55 млн .

ТОП-10 игроков по доходам (2025 год):

Бренды Компания Доход 2024 года (тыс. грн) Доход 2025 г. (тыс. грн) Легко!, Kurator, Бащинский, РябChick, Секреты Шефа, Мясомаркет, Döner Маркет ООО МХП ФУДСЕРВИС 407 220 548 163 GFS (Global Food System), YOGODA, Gulfstream, Festory ООО GFS BAKERY PRODUCTION 345 064 395 958 Эликатные продукты, Элика, Добрый ужин ООО ЭЛИКАТНЫЙ Вкус 410 220 386 544 Gama Fresh Sandwich, Gama Street Food ООО ГАММА БЦ 284 976 343 182 Готово, Фудмама, Chicken Land ЧП УКРПТАХОСЕРВИС 162 984 155 761 ТМ Sol Union ООО ДИДЖИТЕЛ 100 480 150 670 !FEST Food Mission, Реберня, Дедо, Братванка, Львовские площадки ООО ХОЛДИНГ ЭМОЦИЙ “!ФЕСТ” 149 243 111 375 Мостард, Fresh & Go, Street Food ООО МОСТАРД 115 418 105 074 Meal Time ООО АРТ ОФ КУКИНГ 90 269 101 449 Smarteat (Смартит), Smart Food ООО СМАРТ ЦЕХ 107 541 68 825

Ресторан на полке: как заведения и ритейл меняют культуру потребления

Сегодня на полках украинских магазинов властвует новый тренд - "ресторан на полке". Известные ресторанные группы, например "!FEST" активно выходят в ритейл с готовой фасованной продукцией. Этот процесс подогревает и сама позиция торговых сетей.

"Супермаркеты все активнее делают ставку на собственное производство, превращая кулинарные отделы в полноценный формат ready-to-eat. Расширение ассортимента существенно усиливает интерес потребителей", - комментирует Александр Соколов.

Дополнительный импульс рынку дает расширение каналов продаж. Готовую еду теперь ищут не только в супермаркетах, но и в магазинах у дома, на АЗС и в travel-сегменте. Это постепенно формирует в Украине новую культуру потребления на ходу.

По мнению Соколова, это развитие подкрепляется и технологическими факторами: благодаря стандартизации производства удается поддерживать стабильное качество продукции, а специальные методы упаковки обеспечивают более длительный срок хранения готовых блюд по сравнению со свежими ингредиентами.

Вызовы и риски: маржа, конкуренция и война

Однако за привлекательной витриной стоит жесткая математика. Работа в этом сегменте – это ежедневный поиск баланса между ростом себестоимости и ограниченным кошельком покупателя. Наталья Шмигельская, владелица компании "Укрптахосервис" (бренды "Готово" и "Фудмама"), рассказывает о трудностях, с которыми сталкивается бизнес.

"Рынок растет, но маржа не увеличивается. Люди выбирают готовую еду, однако платить больше не готовы. Наша еда готовится и упаковывается вручную, что требует значительных ресурсов. Для сравнения: производитель полностью автоматизированных пельменей может зарабатывать около 40 грн на килограмме, тогда как мы получаем больше до 60".

Александр Соколов добавляет, что, кроме низкой маржинальности, производители сталкиваются с мощным давлением со стороны кулинарных отделов супермаркетов и демографическими рисками.

"Сокращение численности населения уменьшает количество конечных потребителей, что делает борьбу за долю рынка внутри отрасли еще более ожесточенной. Известные бренды активно соревнуются между собой, пытаясь отвоевать свою долю рынка", - говорит эксперт.

Мировой контекст и прогнозы на будущее

Украина идет по пути развитых рынков, таких как США, Великобритания и Япония, где сегмент ready-meal является одной из ключевых пищевой индустрии. Мировой рынок уже превышает 400 млрд долларов, и украинские компании тоже начинают смотреть на экспорт. В частности, "Укрптахосервис" уже вышел на рынок Германии, фокусируясь на европейском сегменте B2B.

Несмотря на то, что украинский рынок готовой пищи остается фрагментированным и не имеет единого национального лидера, эксперты прогнозируют скорейшее укрупнение.

"В ближайшее время отрасль будет расти примерно на 10% в гривневом эквиваленте ежегодно. В среднесрочной перспективе ожидается вход крупных агрохолдингов и пищевых компаний. Это может привести к появлению игроков с оборотом в несколько миллиардов гривен и превратить ready-meal в один из крупнейших сегментов пищевой индусы".

Методология рейтинга

В рейтинг вошли компании, для которых производство готовых блюд или полуфабрикатов является ключевым направлением бизнеса. Основной критерий – доход юридических лиц за 2025 год.

В список вошли:

производители ready-meal

компании foodservice

поставщики готовых блюд для ритейла.

В список не попали франчайзинговые сети, не имеющие централизованного производства, например Галя Балувана, Молоко от фермера или MultiCook.

Отдельно стоит отметить бренд Gudfood, связываемый с предпринимателем Александром Гудковым. Несмотря на заметное присутствие на рынке, в открытых регистрах не удалось идентифицировать производителя и подтвердить финансовые показатели, поэтому он не был включен в список.