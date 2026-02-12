Сестра Миндича жила в квартире генерала российской армии, близкого к Путину

Сестра бизнесмена Тимура Миндича, являющегося фигурантом дела по коррупции в украинской энергетике, Любовь Миндич в течение десяти лет пользовалась квартирой в центре Москвы, принадлежащей семье генерала российской армии Николая Аброскина.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в совместном расследовании "Следствия.Инфо" и "Dnipro.media".

Квартира в центре Москвы

Как отмечается в материале, московская квартира в доме по улице Малая Бронная, в районе московских Патриарших прудов, в которой проживала Любовь Миндич, с 2009 года принадлежит Елене Аброскиной - жене российского генерала Николая Аброськина, который имеет близкие отношения с главой РФ Владимиром Путиным.

Дом в Москве на улице Малая Бронная/Источник: Google Maps

Сообщается, что Николай Аброськин в 2000-х годах возглавлял Федеральное агентство специального строительства Минобороны РФ, а затем до конца декабря 2020 года занимал должность первого заместителя руководителя Управления делами президента РФ.

Какие улики собрали

О том, что сестра Миндича жила в квартире семьи Аброськина, свидетельствует ряд доказательств, отмечают журналисты.

В частности, расследователи обнаружили, что женщина, дата рождения, имя и отчество которой совпадают с данными сестры Тимура Миндича, но с фамилией Журавлева, делала заказ товаров из московского ЦУМа.

Также телефонный номер Журавлевой, указанный в заказах из ЦУМа, встречается в утечке данных пользователей одной из почтовых служб РФ. В данных за 2016 и 2017 годы ее имя было MINDICH LUBA MIHAYLOVNA.

Журналисты также обнаружили электронную почту женщины в другой слитной базе данных — клиентов российского сервиса Киви-такси. Там эта электронная почта связана с пользователем Timur Mindich.

Семья Любови Миндич

Кроме того, журналисты установили, что мужем Любови Миндич может быть российский бизнесмен Андрей Журавлев, с которым она имеет троих общих детей с такой же фамилией. Ее дети и муж имеют российское гражданство, а у Журавлева еще есть совместный бизнес с группой компаний "Регион", которая сотрудничает с российскими нефтяными гигантами, такими как "Роснефть" и "Тюменефтегаз".

Во время интервью "Украинской правде" сам Тимур Миндич говорил, что у его сестры нет имущества в России и нет никакой деятельности.

" Сестру давайте не трогать. Она же моя сестра ", - говорил он.

О коррупции в энергетике и при чем здесь Тимур Миндич

10 ноября НАБУ объявило о разоблачение коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков. Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача, "отмывавшего" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время получены тысячи часов аудиозаписей, теперь дается оценка действиям всех участников этих материалов. Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств.

В этом деле подозрения от НАБУ получили:

бизнесмен, соучредитель студии "Квартал 95" Тимур Миндич (на пленках НАБУ его кодовое имя – Карлсон );

экссоветник министра энергетики Игорь Миронюк (рокет);

Игорь Миронюк (рокет); исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов (тенор);

Дмитрий Басов (тенор); еще четыре "работника" так называемого бэк-офиса по легализации средств, среди них – Александр Цукерман (Шугармен), Игорь Фурсенко (Решик), Леся Устименко и Людмила Зорина.

Миндича и Цукермана не задержали, потому что они успели уехать за границу до объявления подозрения.

1 декабря ВАКС заочно выбрал мера пресечения бизнесмена Тимуру Миндичу в виде содержания под стражей.