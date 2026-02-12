Сестра Міндіча жила у квартирі генерала російської армії, близького до Путіна

Сестра бізнесмена Тимура Міндіча, який є фігурантом справи щодо корупції в українській енергетиці, Любов Міндіч протягом десяти років користувалася квартирою в центрі Москви, яка належить сімʼї генерала російської армії Миколи Аброськіна.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у спільному розслідуванні "Слідства.Інфо" та "Dnipro.media".

Квартира у центрі Москви

Як зазначається в матеріалі, московська квартира в будинку на вулиці Малая Бронная, у районі московських Патріарших ставків, в якій проживала Любов Міндич, з 2009 року належить Олені Аброськіній — дружині російського генерала Миколи Аброськіна, який має близькі стосунки з очільником РФ Володимиром Путіним.

Будинок у Москві на вулиці Малая Бронная / Джерело: Google Maps

Повідомляється, що Микола Аброськін у 2000-х роках очолював Федеральне агентство спеціального будівництва Міноборони РФ, а потім до кінця грудня 2020-го року, займав посаду першого заступника керівника Управління справами президента РФ.

Які докази зібрали

Про те, що сестра Міндіча жила у квартирі родини Аброськіна, свідчить низка доказів, зазначають журналісти.

Зокрема розслідувачі виявили, що жінка, дата народження, ім'я та по батькові якої збігаються з даними сестри Тимура Міндіча, але з прізвищем Журавльова, робила замовлення товарів із московського ЦУМу.

Також телефонний номер Журавльової, який вказаний у замовленнях із ЦУМу, зустрічається у витоку даних користувачів однієї із поштових служб РФ. У даних за 2016 і 2017 роки її ім'я було MINDICH LUBA MIHAYLOVNA.

Журналісти також знайшли електронну пошту жінки в іншій злитій базі даних — клієнтів російського сервісу Ківі-таксі. Там ця електронна пошта пов’язана з користувачем на ім'я Timur Mindich.

Родина Любові Міндіч

Крім того, журналісти встановили, що чоловіком Любові Міндіч може бути російський бізнесмен Андрій Журавльов, з яким вона має трьох спільних дітей з таким же прізвищем. Її діти й чоловік мають російське громадянство, а Журавльов ще й має спільний бізнес із групою компаній "Регіон", яка співпрацює з російськими нафтовими гігантами, такими як "Роснефть" і "Тюменьнефтегаз".

Під час інтерв’ю "Українській правді" сам Тімур Міндіч казав, що його сестра не має майна в росії та не веде там жодної діяльності.

"Сестру давайте не чіпати. Вона ж моя сестра", — казав він.

Про корупцію в енергетиці і до чого тут Тімур Міндіч

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників. Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час отримано тисячі годин аудіозаписів, тепер надається оцінка діям всіх учасників цих матеріалів. Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів.

У цій справі підозри від НАБУ отримали:

бізнесмен, співзасновник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч (на плівках НАБУ його кодове ім’я – Карлсон);

ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет);

Ігор Миронюк (Рокет); виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов (Тенор);

Дмитро Басов (Тенор); ще чотири "працівники" так званого бек-офісу з легалізації коштів, серед них – Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Міндіча та Цукермана не затримали, тому що вони встигли виїхати за кордон до оголошення підозри.

1 грудня ВАКС заочно обрав запобіжний захід бізнесмену Тимуру Міндічу у вигляді тримання під вартою.