Бывший подрядчик, так и не построивший мусороперерабатывающий завод во Львове, польская компания Control Process, сама отозвала свое заявление из арбитража в Париже о расторжении контракта с местными властями без объяснений.

Как пишет Dilo, об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

Он напомнил, что ранее чрезвычайный арбитр полностью отклонил требования компании запретить городу достраивать завод с другими подрядчиками.

Также польскую компанию обязали компенсировать 12 тысяч евро юридических расходов.

Садовый утверждает, что эти деньги городской бюджет до сих пор не получил.

"Теперь компания отказалась и от дальнейшего рассмотрения собственного заявления. Почему - не объясняет. Мы не знаем, что стало причиной такого решения. Но точно знаем, что никакого решения арбитража по сути спора, подтверждающего громкие заявления подрядчика о поражении Львова, нет", - констатировал городской голова.

Он добавил, что город и дальше будет защищать свои интересы и потребовать компенсации затрат.

Кроме того, Садовый в очередной раз пообещал, что мусороперерабатывающий завод будет достроен.

Скандал со строительством мусороперерабатывающего завода во Львове

В марте Львовский горсовет объявил о разрыве контракта с польским подрядчиком Control Process SA на строительство долгожданного мусороперерабатывающего завода во Львове.

Проект, реализуемый с привлечением грантов и кредитов ЕБРР, должен быть давно завершен, однако завод до сих пор не введен в эксплуатацию.

"Компания Control Process SA имеет подобную проблематику со строительством объектов, за которые отвечает, и в Польше. С этой компанией расторгнут контракт из-за задержки и ошибки в проектировании в городе Стараховице (Польша). Также договор расторгли из-за неудовлетворительного прогресса работ в городе Лович, а также расторгнут контракт из-за системного невыполнения. Львове", - заявили в горсовете.

Также из-за невыполнения условий контракта подрядчиком по строительству мусороперерабатывающего завода во Львове, заказчик строительства - ЛКП "Зеленый город" - обратился в польский банк-гарант по уплате 3,6 млн евро банковской гарантии.

Депутаты Львовского городского совета даже обратились к премьер-министру Польши Дональду Туску с просьбой помочь завершению строительства мусороперерабатывающего завода.

Также мэр Львова Андрей Садовый обвинил компанию Control Process в затягивании строительства мусороперерабатывающего завода. Мэр заявил, что ситуация вокруг расторжения контракта с польской фирмой на строительство мусороперерабатывающего завода во Львове не имеет ничего общего с отношениями между Украиной и Польшей.

После этого объявили новый тендер, который выиграла ровенская компания "Си Эс Групп Монтаж". Ее предложение составило 92,68 млн грн при ожидаемой стоимости закупки 95,54 млн грн. Работы должны быть завершены до 1 июля 2027 года.