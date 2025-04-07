Совладелец АТБ впервые рассказал, как выиграл у Coca-Cola

Конфликт американской компании Coca-Cola и крупнейшего продуктового ритейлера АТБ возник в начале войны и завершился неожиданным решением.

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Совладелец корпорации АТБ Виктор Карачун впервые рассказал о конфликте сети с производителем Coca-Cola, произошедшем в 2022 году.

Бизнесмен назвал ссору "мягким кризисом" в отношениях с Coca-Cola Company, впрочем, АТБ на время переговоров прекратил продавать напитки Coca-Cola и заменил их продукцией на ярого конкурента Pepsi. Об этом рассказал Карачун в интервью Forbes Ukraine.

Дискаунтер исходил из своих интересов – минимизации расходов, а производитель не хотел сбавлять цену.

"Причина банальна. Мы как один из самых больших покупателей хотели иметь возможность поставить цену ниже, чем у конкурентов. А у Coca-Cola политика: цена на полках по всей Украине должна быть одинаковая. Нас это не устраивало. Если мы покупаем такой [большой] объем, должны дать покупателю лучшие условия", — подчеркнул совладелец сети.

По словам Карачуна, дискаунтер продолжал настаивать на скидке. В результате переговоров стороны сошлись на неожиданном решении.

"И хотя они не дали нам снизить цены, но сделали под нас бутылку на 10% больше стандартной. То есть сегодня у всех Coca-Cola двухлитровая, а у АТБ – 2,2 литра", — рассказал бизнесмен.

59-летний Виктор Карачун – соучредитель корпорации АТБ, третьей по размеру выручки частной компании в Украине после "Метинвеста" и ДТЭК Рината Ахметова.

Сегодня до сих пор у АТБ есть три учредителя, у каждого партнера доли по 33% компании.

На 1 января в сети было 1257 магазинов, есть мясокомбинат «Фаворит», кондитерская фабрика «Квітень», логистические компании по распределительным центрам.

Ранее Delo.ua сообщало о том, что В АТБ раскрыли планы о масштабном расширении сети. Корпорация планирует открыть в общей сложности 5 000 магазинов.

В то же время, в прошлом году стало известно о том, что 14 июня Coca-Cola Company, прекратившей работу в стране-агрессоре РФ после начала войны, подала три заявки на регистрацию в России товарных знаков — Coca-Cola, Sprite и Fanta.