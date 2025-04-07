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Співвласник АТБ вперше розповів, як переміг Coca-Cola
Конфлікт американської компанії Coca-Cola та найбільшого продуктового ритейлера АТБ виник на початку війни і завершився несподіваним рішенням.
Співвласник корпорації АТБ Віктор Карачун вперше розповів про конфлікт мережі з виробником Coca-Cola, який стався у 2022 році.
Бізнесмен назвав сварку "м’якою кризою" у відносинах з Coca-Cola Company, втім, АТБ на час переговорів припинив продавати напої Coca-Cola і замінив їх на продукцію на затятого конкурента Pepsi. Про це розповів Карачун в інтерв’ю Forbes Ukraine.
Дискаунтер виходив зі своїх інтересів - мінімізації видатків, а виробник не хотів зменшувати ціну.
"Причина банальна. Ми як один з найбільших покупців хотіли мати можливість поставити ціну нижче, ніж у конкурентів. А у Coca-Cola політика: ціна на полках по всій Україні має бути однакова. Нас це не влаштовувало. Якщо ми покупаємо такий [великий] обсяг, маємо дати покупцю кращі умови", - наголосив співвласник мережі.
За словами Карачуна, дискаунтер продовжував наполягати на знижці. У результаті перемовин сторони зійшлись на несподіваному рішенні.
"І хоча вони не дали нам знизити ціни, але зробили під нас пляшку на 10% більшу, ніж стандартна. Тобто сьогодні у всіх Coca-Cola двохлітрова, а в АТБ – 2,2 літра", - розповів бізнесмен.
59-літній Віктор Карачун – співзасновник корпорації АТБ, третьої за розміром виторгу приватної компанії в Україні після "Метінвесту" та ДТЕК Ріната Ахметова.
Сьогодні досі в АТБ є три засновники, у кожного партнера частки по 33% компанії.
На 1 січня в мережі було 1257 магазинів, є м’ясокомбінат «Фаворит», кондитерська фабрика «Квітень», логістичні компанії з розподільчими центрам.
Раніше Delo.ua повідомляло про те, що в АТБ розкрили плани про масштабне розширення мережі. Корпорація планує відкрити загалом 5 000 магазинів.
Водночас торік стало відомо про те, що 14 червня Coca-Cola Company, яка припинила роботу в країні-агресорі РФ після початку війни, подала три заявки на реєстрацію в Росії товарних знаків - Coca-Cola, Sprite та Fanta.