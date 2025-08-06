США предпринимают новую попытку остановить войну: спецпосланник Виткофф прибыл в Москву

Специальный посланник США Стив Виткофф прибыл в Москву, где встретил его представитель России Кирилл Дмитриев. Кремль не исключает возможности встречи Уиткоффа с президентом Владимиром Путиным.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

США отправили спецпосланника в Москву

Российский источник, участвовавший в подготовке визита, не уточнил, с кем именно Виткофф встретится в Москве. В то же время другой источник в Вашингтоне сообщил Reuters, что встреча с российским руководством запланирована на среду. Ранее Кремль заявил, что не исключает переговоры Виткоффа с президентом Владимиром Путиным.

Президент США Дональд Трамп предупредил: если Россия не согласится на прекращение огня в Украине до пятницы, против нее будут введены новые санкции. Они будут предусматривать высокие пошлины для стран, покупающих российскую нефть, в том числе крупнейших импортеров – Индии и Китая.

Путин вряд ли пойдет на компромисс

Reuters отмечает, что Путин, вероятно, не примет ультиматум Вашингтона, поскольку убежден, что Россия имеет преимущество в войне, а достижение военных целей для него важнее улучшения отношений с США, сообщили три источника, близкие к Кремлю.

"Визит Виткоффа - это отчаянная попытка найти решение, которое позволит сохранить лицо обеим сторонам. Но я не вижу возможности для компромисса", - считает австрийский аналитик Герхард Манготт, много лет общавшийся с Путиным в рамках встреч западных экспертов.

По его словам, Россия заявит о готовности к прекращению огня, но только на своих условиях, сформулированных еще несколько лет назад.

Между тем, на Дональда Трампа будут оказывать давление, чтобы он выполнил обещание — ввел высокие тарифы для стран, покупающих у России нефть, газ и, вероятно, уран.

Источники в Кремле сообщили, что Путин скептически оценивает влияние новых санкций в США после нескольких лет ограничений. Он не хочет обострять отношения с Трампом и понимает, что рискует упустить шанс на улучшение связей с Западом, но для него военные цели остаются главным приоритетом.

Кто такой Стив Виткофф?

Стив Виткофф, миллиардер в сфере недвижимости, имел несколько длительных встреч с Путиным, хотя не имел дипломатического опыта к присоединению к команде Дональда Трампа в январе. Критики называют его некомпетентным, ведь он оказался за столом переговоров с российским лидером, управляющим страной более 25 лет.

Во время последнего визита в апреле Виткофф прибыл без дипломатов или помощников и выглядел одиноко за столом напротив Путина, советника Кремля по внешней политике Юрия Ушакова и инвестиционного посланника Кирилла Дмитриева.

Его часто обвиняли в повторении кремлевских нарративов. Так, в мартовском интервью Такеру Карлсону он заявил, что Россия не стремится аннексировать Украину или захватить больше ее территории, а идея о желании Путина завоевать Европу "абсурдна".

США требуют от России остановить войну

Ранее в этом месяце Трамп впервые озвучил 50-дневный ультиматум Путину, пригрозив ввести жесткие экономические санкции, если война не будет остановлена. Речь идет, в частности, о 100% тарифах на российский экспорт, включая нефть. Эти пошлины будут также касаться третьих стран, покупающих российские энергоносители, таких как Китай и Индия. В Вашингтоне рассматривают такие закупки как косвенную поддержку российской экономики, помогающую Кремлю обойти действующие санкции.

Позже Дональд Трамп заявил, что сократит 50-дневный срок, который ранее дал российскому президенту для достижения перемирия с Украиной, до 10-12 дней.