США роблять нову спробу зупинити війну: спецпосланець Віткофф прибув до Москви

Спеціальний посланець США Стів Віткофф прибув до Москви, де його зустрів представник Росії Кирило Дмитрієв. Кремль не виключає можливості зустрічі Віткоффа з президентом Володимиром Путіним.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

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Російське джерело, яке брало участь у підготовці візиту, не уточнило, з ким саме Віткофф зустрінеться в Москві. Водночас інше джерело у Вашингтоні повідомило Reuters, що зустріч із російським керівництвом запланована на середу. Раніше Кремль заявив, що не виключає переговорів Віткоффа з президентом Володимиром Путіним.

Президент США Дональд Трамп попередив: якщо Росія не погодиться на припинення вогню в Україні до п’ятниці, проти неї запровадять нові санкції. Вони передбачатимуть високі мита для країн, що купують російську нафту, зокрема для найбільших імпортерів – Індії та Китаю.

Путін навряд чи піде на компроміс

Reuters зазначає, що Путін, ймовірно, не прийме ультиматум Вашингтона, оскільки переконаний, що Росія має перевагу у війні, а досягнення військових цілей для нього важливіше за покращення відносин зі США, повідомили три джерела, близькі до Кремля.

"Візит Віткоффа — це відчайдушна спроба знайти рішення, яке дозволить зберегти обличчя обом сторонам. Але я не бачу можливості для компромісу", — вважає австрійський аналітик Герхард Манготт, який багато років спілкувався з Путіним у рамках зустрічей західних експертів.

За його словами, Росія заявить про готовність до припинення вогню, але лише на своїх умовах, сформульованих ще кілька років тому.

Тим часом на Дональда Трампа чинитимуть тиск, щоб він виконав обіцянку — запровадив високі тарифи для країн, які купують у Росії нафту, газ та, ймовірно, уран.

Джерела в Кремлі повідомили, що Путін скептично оцінює вплив нових санкцій США після кількох років обмежень. Він не хоче загострювати відносини з Трампом і розуміє, що ризикує втратити шанс на покращення зв’язків із Заходом, але для нього військові цілі залишаються головним пріоритетом.

Хто такий Стів Віткофф?

Стів Віткофф, мільярдер у сфері нерухомості, мав кілька тривалих зустрічей із Путіним, хоча не мав дипломатичного досвіду до приєднання до команди Дональда Трампа в січні. Критики називають його некомпетентним, адже він опинився за столом переговорів із російським лідером, який керує країною понад 25 років.

Під час останнього візиту в квітні Віткофф прибув без дипломатів чи помічників і виглядав самотньо за столом навпроти Путіна, радника Кремля з зовнішньої політики Юрія Ушакова та інвестиційного посланника Кирила Дмитрієва.

Його часто звинувачували у повторенні кремлівських наративів. Так, у березневому інтерв’ю Такеру Карлсону він заявив, що Росія не прагне анексувати Україну чи захопити більше її території, а ідея про бажання Путіна завоювати Європу є "абсурдною".

США вимагають від Росії зупинити війну

Раніше цього місяця Трамп вперше озвучив 50-денний ультиматум Путіну, пригрозивши запровадити жорсткі економічні санкції, якщо війна не буде зупинена. Йдеться, зокрема, про 100% тарифи на російський експорт, включаючи нафту. Ці мита стосуватимуться також третіх країн, що купують російські енергоносії, таких як Китай та Індія. У Вашингтоні розглядають такі закупівлі як непряму підтримку російської економіки, яка допомагає Кремлю обійти чинні санкції.

Пізніше Дональд Трамп заявив, що скоротить 50-денний термін, який раніше дав російському президенту для досягнення перемир’я з Україною, до 10 -12 днів.