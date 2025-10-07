Стало известно, что еще одна украинская компания начала экспортировать сжиженный биометан.

ООО "ЮМ Ликвид Газ" в сентябре 2025 г. впервые экспортировало сжиженный биометан (bio-LNG) украинского производства.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ExPro.

Кому продают

Отмечается, что компания в сентябре-октябре экспортировала более 55,7 т сжиженного биометана автомобильными цистернами.

ООО "ЮМ Ликвид Газ" экспортирует сжиженный биометан собственного производства в Германию, а покупателем выступает кипрская Preture Liquid Gas, которая по данным YouControl является основателем "ЮМ Биогазовая компания". Итак, обе компании из общей группы компаний.

ООО "ЮМ Ликвид Газ" производит биометан из биогаза из жома сахарной свеклы и помета от цыплят-бройлеров на собственном биогазовом заводе в Винницкой области - "Юзефо-Николаевский биогазовый завод".

Таким образом, "ЮМ Ликвид Газ" стала второй украинской компанией, экспортирующей bio-LNG и четвертой компанией, экспортирующей биометан из Украины.

Экспорт биометана

6 февраля 2025 года было впервые оформлена таможенная декларация на экспорт биометана в Европу . Это стало возможным благодаря продолжительной работе властей, операторов газовых сетей, таможенных служб, экспертов и производителей биометана.

Источником производства биометана являются отходы животноводства и растениеводства, поэтому этот ресурс стал объектом значительных инвестиций со стороны многочисленных аграрных компаний.

Первым экспортером стала группа компаний Vitagro, которая отправила биометан в Европейский союз через газотранспортную систему Украины.

Также компания МХП Юрия Косюка запустила коммерческое производство сжиженного биометана (Bio-LNG) и осуществила первую поставку украинского Bio-LNG в Европейский Союз.

В июне ООО "Городище-Пустоваровская аграрная компания" (ГОПАК), входящее в агрохолдинг "Галс Агро" , впервые экспортировала биометан собственного производства. Покупателем стала германская Uniper.