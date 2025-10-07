Стало відомо, що ще одна українська компанія почала експортувати зріджений біометан

ТОВ "ЮМ Ліквід Газ" у вересні 2025 року вперше експортувала зріджений біометан (bio-LNG) українського виробництва.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє консалтингова компанія ExPro.

Кому продають

Зазначається, що компанія у вересні-жовтні експортувала понад 55,7 т зрідженого біометану автомобільними цистернами.

ТОВ "ЮМ Ліквід Газ" експортує зріджений біометан власного виробництва до Німеччини, а покупцем виступає кіпрська Preture Liquid Gas, яка, за даними YouControl, є засновником "ЮМ Біогазова компанія". Отже, обидві компанії зі спільної групи компаній.

ТОВ "ЮМ Ліквід Газ" виробляє біометан з біогазу з жому цукрового буряка та посліду від курчат-бройлерів на власному біогазовому заводі у Вінницькій області – Юзефо-Миколаївському біогазовому заводі.

Таким чином, "ЮМ Ліквід Газ" стала другою українською компанією, що експортує bio-LNG, та четвертою компанією, яка експортує біометан з України.

Експорт біометану

6 лютого 2025 року було вперше оформлено митну декларацію на експорт біометану до Європи. Це стало можливим завдяки тривалій роботі влади, операторів газових мереж, митних служб, експертів та виробників біометану.

Джерелом виробництва біометану є відходи тваринництва та рослинництва, тому цей ресурс вже став об’єктом значних інвестицій з боку численних аграрних компаній.

Першим експортером стала група компаний Vitagro, яка відправила біометан до Європейського союзу через газотранспортну систему України.

Також компанія МХП Юрія Косюка запустила комерційне виробництво зрідженого біометану (bio-LNG) і здійснила першу поставку українського bio-LNG до Європейського Союзу.

У червні ТОВ "Городище-Пустоварівська аграрна компанія" (ГОПАК), що входить до агрохолдингу "Галс Агро" вперше експортувала біометан власного виробництва. Покупцем стала німецька Uniper.