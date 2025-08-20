Суд отклонил ходатайство об уменьшении залога главе АМКУ в восемь раз: что известно о деле Кириленко

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 20 августа завершил подготовительное производство по делу председателя Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Павла Кириленко, подозреваемого в незаконном обогащении и недостоверном декларировании. Суд отклонил ходатайство защиты об изменении меры пресечения, оставив залог в 25 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ВАКС.

Что известно о позициях сторон?

Адвокаты Кириленко просили уменьшить залог с 25 млн грн до 3 млн грн, то есть более чем в 8 раз. Они отметили, что подзащитный демонстрирует неукоснительное выполнение возложенных на него процессуальных обязанностей. В частности, мол, когда бездействовали процессуальные обязанности, Кириленко никуда не убежал, а его "безупречное" поведение во время следствия является дополнительной гарантией. Защита также указала на арест имущества Кириленко как "страховку" для государства от ущерба, и напомнил о необходимости возврата денег залогодателю.

Прокурор возразила против ходатайства защиты, подчеркнув, что арестованное имущество предназначено для возможной конфискации. Она отметила, что в случае уклонения Кириленко от суда, рассмотрение дела будет приостановлено, что сделает невозможным конфискацию.

Рассмотрение дела по существу назначено на 28 августа.

Дело Павла Кириленко

Напомним, 14 августа 2024 года Кириленко после выхода соответствующего журналистского расследования сообщили о подозрении в незаконном обогащении (статья 368-5 Уголовного кодекса) на 56,2 миллиона гривен и декларировании недостоверной информации (статья 366-2 УК).

В декабре прошлого года правоохранители завершили досудебное расследование по делу в отношении руководителя АМКУ Павла Кириленко. Его подозревают в незаконном обогащении более чем на 72 млн грн, а не 56 млн грн. По данным следствия, с 2020 по 2023 год Кириленко стал владельцем 21 объекта недвижимости и люксового авто, записав все на родственников своей жены.

3 июня 2025 года Высший антикоррупционный суд уменьшил залог главе Антимонопольного комитета Кириленко до 25 миллионов гривен, но не разрешил выезжать в служебные командировки за границу.

7 июля этого года САП по материалам расследования НАБУ передала в суд обвинительный акт в отношении действующего председателя Антимонопольного комитета Павла Кириленко. Его обвиняют в незаконном обогащении на сумму более 72 млн грн и внесении недостоверных данных в декларации.

12 августа ВАКС не отстранил главу АМКУ Павла Кириленко от занимаемой должности, но обязал его до октября не общаться с определенными свидетелями и не выезжать из Украины без разрешения суда.