Суд відхилив клопотання про зменшення застави голові АМКУ у вісім разів: що відомо про справу Кириленка

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 20 серпня завершив підготовче провадження у справі голови Антимонопольного комітету України (АМКУ) Павла Кириленка, якого підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні. Суд відхилив клопотання захисту про зміну запобіжного заходу, залишивши заставу у 25 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ВАКС.

Що відомо про позиції сторін?

Адвокати Кириленка просили зменшити заставу з 25 млн грн до 3 млн грн, тобто у понад 8 разів. Вони зазначили, що підзахисний демонструє неухильне виконання покладених на нього процесуальних обовʼязків. Зокрема, мовляв, коли не діяли процесуальні обов’язки, Кириленко нікуди не втік., а його "бездоганна" поведінка під час слідства є додатковою гарантією. Захист також вказав на арешт майна Кириленка як "страховку" для держави від збитків, та нагадав про необхідність повернення грошей заставодавцю.

Прокурорка заперечила проти клопотання захисту, наголосивши, що арештоване майно призначене для можливої конфіскації. Вона зазначила, що у разі ухилення Кириленка від суду, розгляд справи буде призупинено, що унеможливить конфіскацію.

Розгляд справи по суті призначено на 28 серпня.

Справа Павла Кириленка

Нагадаємо, 14 серпня 2024 року Кириленку після виходу відповідного журналістського розслідування повідомили про підозру у незаконному збагаченні (стаття 368-5 Криміналного кодексу) на 56,2 мільйона гривень та декларуванні недостовірної інформації (стаття 366-2 КК).

У грудні минулого року правоохоронці завершили досудове розслідування у справі стосовно керівника АМКУ Павла Кириленка. Його підозрюють у незаконному збагаченні на понад 72 млн грн, а не 56 млн грн. За даними слідства, з 2020 по 2023 роках Кириленко став власником 21 об’єкту нерухомості та люксового авто, записавши все на родичів своєї дружини.

3 червня 2025 року Вищий антикорупційний суд зменшив заставу голові Антимонопольного комітету Кириленку до 25 мільйонів гривень, але не дозволив виїжджати у службові відрядження за кордон.

7 липня цього року САП за матеріалами розслідування НАБУ передала до суду обвинувальний акт щодо чинного голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка. Його звинувачують у незаконному збагаченні на суму понад 72 млн грн та внесенні недостовірних даних до декларацій.

12 серпня ВАКС не відсторонив голову АМКУ Павла Кириленка, від займаної посади, але зобов’язав його до жовтня не спілкуватися з певними свідками та не виїжджати з України без дозволу суду.