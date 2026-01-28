Суд снял электронный браслет с бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого

Суд снял электронный браслет с бывшего руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого и продлил ему меру пресечения.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Общественное".

Кудрицкому сняли электронный браслет

Суд продлил меру пресечения Кудрицкому еще на два месяца с возможностью внесения залога в 7 миллионов гривен.

В то же время Кудрицкий обязан сдать загранпаспорт, не общаться со свидетелями по делу и являться в суд по каждому вызову.

В чем подозревают Кудрицкого

28 октября Государственное бюро расследований во Львовской области задержало Кудрицкого.

Его вместе с ныне находящимся в СИЗО львовским бизнесменом Игорем Гринкевичем подозревают в мошенническом завладении средствами госпредприятия на десятки миллионов гривен.

В ДБР утверждают, что в 2018 году, во время проведения тендеров на реконструкцию внешнего ограждения подстанций Южной и Западной энергосистем, Кудрицкий вступил в сговор с представителями частной компании. В то время он занимал должность заместителя директора по инвестициям ГП "НЭК "Укрэнерго".

Бывший глава правления "Укрэнерго" был задержан по подозрению по статье о мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.

Санкции статей предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сам Кудрицкий назвал инкриминируемые обвинения абсурдными, заявив, что только выполнял свои обязанности, подписывая документы на основе решений, принятых по итогам прозрачных тендеров.

Еще 21 октября к Кудрицкому пришли с обысками работники ДБР. Тогда бывший глава "Укрэнерго" заявил о политическом подтексте дела.

29 октября Кудрицкого отправили под стражу в два месяца с возможностью внести залог. В ходе судебного заседания сразу несколько народных депутатов выразили готовность взять его на поруки.

30 октября за Кудрицкого внесли залог в размере 13,7 млн. гривен. Он вышел из-под стражи, когда были завершены "внутренние процедуры".