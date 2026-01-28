- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Суд снял электронный браслет с бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого
Суд снял электронный браслет с бывшего руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого и продлил ему меру пресечения.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Общественное".
Кудрицкому сняли электронный браслет
Суд продлил меру пресечения Кудрицкому еще на два месяца с возможностью внесения залога в 7 миллионов гривен.
В то же время Кудрицкий обязан сдать загранпаспорт, не общаться со свидетелями по делу и являться в суд по каждому вызову.
В чем подозревают Кудрицкого
28 октября Государственное бюро расследований во Львовской области задержало Кудрицкого.
Его вместе с ныне находящимся в СИЗО львовским бизнесменом Игорем Гринкевичем подозревают в мошенническом завладении средствами госпредприятия на десятки миллионов гривен.
В ДБР утверждают, что в 2018 году, во время проведения тендеров на реконструкцию внешнего ограждения подстанций Южной и Западной энергосистем, Кудрицкий вступил в сговор с представителями частной компании. В то время он занимал должность заместителя директора по инвестициям ГП "НЭК "Укрэнерго".
Бывший глава правления "Укрэнерго" был задержан по подозрению по статье о мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.
Санкции статей предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Сам Кудрицкий назвал инкриминируемые обвинения абсурдными, заявив, что только выполнял свои обязанности, подписывая документы на основе решений, принятых по итогам прозрачных тендеров.
Еще 21 октября к Кудрицкому пришли с обысками работники ДБР. Тогда бывший глава "Укрэнерго" заявил о политическом подтексте дела.
29 октября Кудрицкого отправили под стражу в два месяца с возможностью внести залог. В ходе судебного заседания сразу несколько народных депутатов выразили готовность взять его на поруки.
30 октября за Кудрицкого внесли залог в размере 13,7 млн. гривен. Он вышел из-под стражи, когда были завершены "внутренние процедуры".