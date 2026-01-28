Суд зняв електронний браслет із колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького

Суд зняв електронний браслет із колишнього керівника “Укренерго” Володимира Кудрицького та продовжив йому запобіжний захід.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Суспільне".

Кудрицькому зняли електронний браслет

Суд продовжив запобіжний захід Кудрицькому ще на два місяці з можливістю внесення застави у 7 мільйонів гривень.

Водночас Кудрицький зобов’язаний здати закордонний паспорт, не спілкуватися зі свідками у справі та з’являтися до суду за кожним викликом.

У чому підозрюють Кудрицького

28 жовтня Державне бюро розслідувань на Львівщині затримало Кудрицького.

Його разом з львівським бізнесменом Ігорем Гринкевичем, який нині перебуває в СІЗО, підозрюють у шахрайському заволодінні коштами держпідприємства на десятки мільйонів гривень.

У ДБР стверджують, що у 2018 році під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем Кудрицький вступив у змову з представниками приватної компанії. На той час він обіймав посаду заступника директора з інвестицій ДП "НЕК "Укренерго".

Колишнього голову правління "Укренерго" затримали за підозрою за статтею про шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Санкції статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Сам Кудрицький назвав інкриміновані звинувачення абсурдними, заявивши, що лише виконував свої обов'язки, підписуючи документи на основі рішень, що були ухвалені за підсумками прозорих тендерів.

Ще 21 жовтня до Кудрицького прийшли з обшуками працівники ДБР. Тоді колишній очільник "Укренерго" заявив про політичний підтекст справи.

29 жовтня Кудрицького відправили під варту на два місяці із можливістю внести заставу. Під час судового засідання одразу кілька народних депутатів висловили готовність взяти його на поруки.

30 жовтня за Кудрицького внесли заставу у розмірі 13,7 млн гривень. Він вийшов з-під варти, коли було завершено "внутрішні процедури".