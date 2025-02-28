Трамп сделал заявление об отношениях с Зеленским и прекращении войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает провести "очень хорошую" встречу с Владимиром Зеленским, подчеркнув, что уважает президента Украины и имеет с ним "прекрасное взаимопонимание".

Трамп сказал, что "уважает" Зеленского

Трамп "забыл" о том, что называл Зеленского диктатором, передает BBC.

Журналист напомнил главе Белого дома, что тот назвал президента Украины Владимира Зеленского диктатором и спросил, до сих пор ли он в это верит.

"Я это сказал? Я не могу поверить, что мог бы такое сказать", – ответил Трамп.

Также он заявил, что его встреча с президентом Зеленским запланирована в 18.00 по киевскому времени в пятницу, 28 февраля.

"Я думаю, что у нас будет очень хорошая встреча. Мы очень хорошо найдем общий язык. Хорошо, мы очень уважаем друг друга. Я его очень уважаю. Мы дали ему много оборудования и много денег, но они очень храбро воевали, как бы вы ни думали. Они действительно воевали. Кто-то должен использовать это оборудование, и они были очень храбрыми в этом смысле", — сказал он.

По его мнению, прогресс на пути к миру продолжится, когда Зеленский посетит Белый дом и будет подписано историческое соглашение, которое сделает Соединенные Штаты главным партнером по развитию украинских минералов, редкоземельных элементов и газа.

"И у нас большое взаимопонимание. Думаю, это будет отлично для Украины. Мы будем там на месте, и мы будем копать, копать", — сказал президент США.

Война в Украине закончится либо очень быстро, либо вообще никогда

Трамп заявил, что если соглашение о мире в Украине не удастся заключить быстро, то его могут вообще не подписать.

"У нас нет причин беспокоиться, потому что я думаю, что это будет успешный мир, длительный мир. Я надеюсь, что это (подписание соглашения о мире, — ред.) скоро произойдет. Если это не произойдет быстро, это может не произойти никогда", — подчеркнул глава Белого дома.

Трамп добавил, что не хочет, чтобы "солдатов убивали" и не хочет "платить за это миллиарды долларов". Он добавил, что война бессмысленна и не должна начинаться вообще.

"Но, думаю, мы очень хорошо продвинулись в переговорах по соглашению. Однако мы еще не заключили соглашение, поэтому мне не нравится говорить о миротворческих силах, пока соглашения нет. Я люблю доводить дела до конца. Я не хочу навлечь неудачу. Но у нас были очень хорошие переговоры с Россией, у нас были очень хорошие переговоры, у нас были очень хорошие переговоры с Украиной", - подчеркнул президент США.

Путин "сдержит свое слово"

Трамп считает, что российский лидер Владимир Путин "сдержит свое слово" и не нападет снова после заключения мирного соглашения с Украиной, пишет Reuters.

"Я знаю его уже давно, и я не верю, что он нарушит свое слово", — сказал президент США в ответ на вопрос журналистов, что он будет делать, если Путин в конце концов не будет соблюдать условия мирного соглашения.

При этом он добавил, что в отношении Путина придерживается принципа "Доверяй, но проверяй".

"Я думаю, что нам нужно проверить, потому что никогда не знаешь, что произойдет. Вы сказали, что они обманут и что они самые плохие люди в мире. Но я знаю других, которые гарантируют, что они на 100% честны, но обманут. Так что никогда не знаешь, что получишь", — заметил американский президент.

Напомним, 28 февраля Зеленский прибудет в США, где в Вашингтоне встретится с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Заметим, Трамп, комментируя прошедшие в Саудовской Аравии переговоры с РФ без привлечения украинской делегации, заявил, что Зеленский имеет низкий процент доверия среди украинцев, поэтому необходимо провести выборы.

Когда Зеленский в ответ сказал, что Трамп живет в российском «дезинформационном пространстве», американский лидер снова раскритиковал президента Украины за отказ провести выборы и назвал его диктатором.