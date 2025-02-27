Трамп заявил, что США вернут израсходованные $350 млрд и сверху заработают благодаря соглашению с Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Белый дом в пятницу, 28 февраля, для подписания рамочного соглашения о природных ресурсах.

Об этом пишут Associated Press, CNN и Sky News.

США вернут потраченные $350 млрд и сверху заработают

"У нас очень хорошо обстоят дела с Россией-Украиной. В пятницу собирается приехать президент Зеленский. Теперь это подтверждено, и мы собираемся подписать соглашение", — отметил Трамп.

По его словам, Белый дом "доволен" соглашением, которое может предоставить США доступ к редкоземельным металлам Украины в рамках более широких переговоров по прекращению войны, а также участию США в фонде реконструкции Украины.

"Мы смогли заключить соглашение, по которому мы собираемся получить назад наши деньги, и мы собираемся получить много денег в будущем, и я считаю, что это уместно. США вернут потраченные $350 млрд и сверху заработают еще больше благодаря сделке", — подчеркнул Трамп.

Он отметил, что главная цель США в Украине – положить конец кровопролитию, а вторая – возмещение израсходованных на Киев средств, которые планируют вернуть посредством заключения соглашения по недр.

Отметим, что сам Зеленский опровергает, что соглашение предусматривает возврат уже оказанной американской помощи.

Гарантии безопасности

По мнению Трампа, основным гарантом безопасности должна выступить Европа, поскольку "она сосед Украины" .

Трамп считает, что присутствие американских инвесторов на территории Украины будет означать ее "автоматическую безопасность".

"Как вы знаете, мы будем партнерами из Украины по редкоземельным металлам. Это хорошее соглашение и для Украины, потому что они получат нас к себе, мы будем там работать, мы будем на земле, и вы знаете, что таким образом будет как автоматическая безопасность, потому что никто не станет придираться к нашим людям, пока они там", – сказал президент США.

Кроме того, Трамп подтвердил, что Великобритания и Франция добровольно готовы ввести миротворцев в Украину.

Также Трамп заявил, что Украина может забыть о НАТО, потому из-за этого вроде бы "и началась война".

"Я не могу гарантировать, но я думаю, нам удастся достичь мира. США попытаются помочь Украине вернуть часть утраченных территорий, но добиться этого сложно", — сказал президент США.

Детали сделки

26 февраля премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых и редкоземельных металлах уже проработано. Он представляет собой предварительный договор, который установит условия инвестиций между странами. В то же время Киев и Вашингтон будут совместно управлять фондом.

Детали соглашения с США о полезных ископаемых: в документе 6 ключевых положений

Украина и США создают общий Инвестиционный фонд восстановления, который будет находиться под совместным управлением правительств обеих стран.

Украинские недра и ресурсы остаются в собственности Украины — они не передаются ни США, ни другим сторонам.

Украина обязуется направлять в Фонд 50% будущих доходов для использования своих природных ресурсов.

США будут вносить вклады в виде финансов, инструментов инвестирования и других активов, критически важных для восстановления страны.

Средства Фонда будут использоваться исключительно для восстановления Украины, фактически создавая фонд для будущих поколений.

Соглашение согласовано с евроинтеграционными обязательствами Украины и не противоречит его курсу на вступление в ЕС.

Заметим, что большинство полезных ископаемых находятся на временно оккупированных РФ территориях. О редкоземельных металлах, что и где есть в Украине и сколько это стоит, читайте в материале Delo.ua.