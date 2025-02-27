Трамп заявив, що США повернуть витрачені $350 млрд і зверху зароблять завдяки угоді з Україною

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський відвідає Білий дім у п'ятницю, 28 лютого, для підписання рамкової угоди про природні ресурси.

Про це пишуть Associated Press,CNN та Sky News

США повернуть витрачені $350 млрд і зверху зароблять

"У нас дуже добре йдуть справи з Росією-Україною. У п'ятницю збирається приїхати президент Зеленський. Тепер це підтверджено, і ми збираємося підписати угоду", - зазначив Трамп.

За його словами, Білий дім "задоволений" угодою, яка може надати США доступ до рідкісноземельних металів України в рамках ширших переговорів щодо припинення війни, а також участі США у фонді реконструкції України.

"Ми змогли укласти угоду, за якою ми збираємося отримати назад наші гроші, і ми збираємося отримати багато грошей у майбутньому, і я вважаю, що це доречно. США повернуть витрачені $350 млрд і зверху зароблять ще більше завдяки угоді", - наголосив Трамп.

Він зауважив, що головна мета США в Україні - покласти край кровопролиттю, а друга - відшкодування витрачених на Київ коштів, які планують повернути за допомогою укладання угоди щодо надр.

Зазначимо, що сам Зеленський спростовує, що угода передбачає повернення вже наданої американської допомоги.

Гарантії безпеки

На думку Трампа, основним гарантом безпеки має виступити Європа, оскільки "вона сусід України".

Трамп вважає, що присутність американських інвесторів на території України означатиме її "автоматичну безпеку".

"Як ви знаєте, ми будемо партнерами з Україною щодо рідкісноземельних металів. Це хороша угода і для України, тому що вони отримають нас до себе, ми там працюватимемо, ми будемо на землі, і ви знаєте, що таким чином буде ніби автоматична безпека, тому що ніхто не стане чіплятися до наших людей, поки вони там", – сказав президент США.

Окрім цього, Трамп підтвердив, що Велика Британія та Франція добровільно готові ввести миротворців в Україну.

Також Трамп заявив, що Україна може забути про НАТО, бо через це начебто "й почалася війна".

"Я не можу гарантувати, але я думаю, нам вдасться досягти миру. США спробують допомогти Україні повернути частину втрачених територій, але домогтися цього складно", — сказав президент США.

Деталі угоди

26 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що угода між США та Україною про корисні копалини та рідкісноземельні метали вже опрацьована. Вона являє собою попередній договір, який встановить умови інвестицій між країнами. Водночас Київ та Вашингтон спільно керуватимуть фондом.

Деталі угоди зі США щодо корисних копалин: у документі 6 ключових положень

Україна та США створюють спільний Інвестиційний фонд відбудови, який буде під спільним управлінням урядів обох країн.

Українські надра та ресурси залишаються у власності України — вони не передаються ні США, ні іншим сторонам.

Україна зобов’язується спрямовувати до Фонду 50% майбутніх доходів від використання своїх природних ресурсів.

США робитимуть внески у вигляді фінансів, інструментів інвестування та інших активів, критично важливих для відновлення країни.

Кошти Фонду будуть використовуватися виключно для відбудови України, фактично створюючи фонд для майбутніх поколінь.

Угода узгоджена з євроінтеграційними зобов’язаннями України та не суперечить її курсу на вступ до ЄС.

Зауважимо, більшість корисних копалин знаходяться на тимчасово окупованих РФ територіях. Про рідкісноземельні метали, що і де є в Україні та скільки це коштує, детальніше читайте у матеріалі Delo.ua.