Трамп зробив заяву про стосунки з Зеленським та припинення війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує провести "дуже гарну" зустріч з Володимиром Зеленським, підкресливши, що поважає президента України та має з ним "чудове взаєморозуміння".

Трамп сказав, що "поважає" Зеленського

Трамп "забув" про те, що називав Зеленського диктатором, передає BBC.

Журналіст нагадав очільнику Білого дому, що той назвав президента України Володимира Зеленського диктатором та запитав, чи він досі у це вірить.

"Я це сказав? Я не можу повірити, що міг би таке сказати", - відповів Трамп.

Також він заявив, що його зустріч із президентом Зеленським запланована о 18:00 за київським часом у п'ятницю, 28 лютого.

"Я думаю, що у нас буде дуже хороша зустріч. Ми дуже добре порозуміємося. Добре, ми дуже поважаємо один одного. Я його дуже поважаю. Ми дали йому багато обладнання і багато грошей, але вони дуже хоробро воювали, як би ви не думали. Вони дійсно воювали. Хтось повинен використовувати це обладнання, і вони були дуже хоробрими в цьому сенсі", — наголосив Трамп.

На його думку, прогрес на шляху до миру продовжиться, коли Зеленський відвідає Білий дім і буде підписана історична угода, яка зробить Сполучені Штати головним партнером у розвитку українських мінералів, рідкоземельних елементів і газу.

"І у нас велике взаєморозуміння. Думаю, це буде чудово для України. Ми будемо там на місці, і ми будемо копати, копати", — сказав президент США.

Війна в Україні закінчиться або дуже швидко, або взагалі ніколи

Трамп заявив, що якщо угоду про мир в Україні не вдасться укласти швидко, то її можуть взагалі не підписати.

"У нас немає причин турбуватися, бо я думаю, що це буде успішний мир, тривалий мир. Я сподіваюся, що це (підписання угоди про мир, - ред.) швидко відбудеться. Якщо це не відбудеться швидко, це може не відбутися ніколи", - наголосив очільник Білого дому.

Трамп додав, що не хоче, щоб "солдатів вбивали" і не хоче "платити за це мільярдів доларів". Він додав, що війна є безглуздою і не мала б починатися узагалі.

"Але, думаю, ми дуже добре просунулися в переговорах щодо угоди. Проте ми ще не уклали угоду, тож мені не подобається говорити про миротворчі сили, поки угоди немає. Я люблю доводити справи до кінця. Я не хочу накликати невдачу. Але у нас були дуже хороші переговори з Росією, у нас були дуже хороші переговори, як ви знаєте, з Україною", — сказав Трамп.

Путін "дотримає свого слова"

Трамп вважає, що російський лідер Володимир Путін "дотримає свого слова" та не нападе знову після укладання мирної угоди з Україною, пише Reuters.

"Я знаю його вже давно, і я не вірю, що він порушить своє слово", — сказав президент США у відповідь на запитання журналістів, що він робитиме, якщо Путін зрештою не дотримуватиметься умов мирної угоди.

При цьому він додав, що щодо Путіна дотримується принципу "Довіряй, але перевіряй".

"Я думаю, що нам потрібно перевірити, бо ніколи не знаєш, що станеться. Ви сказали, що вони обдурять і що вони найгірші люди у світі. Але я знаю інших, які гарантують, що вони на 100% чесні, але обдурять. Тож ніколи не знаєш, що отримаєш", — зауважив американський президент.

Нагадаємо, 28 лютого Зеленський прибуде до США, де у Вашингтоні зустрінеться з очільником Білого дому Дональдом Трампом.

Зауважимо, Трамп, коментуючи переговори з РФ, які відбулись у Саудівській Аравії без залучення української делегації, заявив, що Зеленський має низький відсоток довіри серед українців, тому необхідно провести вибори.

Коли Зеленський у відповідь сказав, що Трамп живе в російському «дезінформаційному просторі», американський лідер знову розкритикував президента України за відмову провести вибори і назвав його диктатором.