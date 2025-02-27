Не Зеленський: стало відомо, хто підписуватиме угоду зі США про копалини

Кабінет міністрів України уповноважив підписати угоду зі США про встановлення правил та умов Інвестиційного фонду відбудови міністерку економіки Юлію Свириденко або очільника Міністерства закордонних справ Андрія Сибігу.

Про це йдеться в розпорядженні уряду від 26 лютого 2025 року.

Так, уряд схвалив проєкт Двосторонньої угоди про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови та уповноважив Юлію Свириденко або Андрія Сибігу підписати зазначену угоду.

Нагадаємо, що 26 лютого Кабінет міністрів прийняв рішення про підписання угоди між Україною та Сполученими Штатами про створення Інвестиційного фонду відбудови.

Деталі угоди

26 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що угода між США та Україною про корисні копалини та рідкісноземельні метали вже опрацьована. Вона являє собою попередній договір, який встановить умови інвестицій між країнами. Водночас Київ та Вашингтон спільно керуватимуть фондом.

Деталі угоди зі США щодо корисних копалин: у документі 6 ключових положень

Україна та США створюють спільний Інвестиційний фонд відбудови, який буде під спільним управлінням урядів обох країн.

Українські надра та ресурси залишаються у власності України — вони не передаються ні США, ні іншим сторонам.

Україна зобов’язується спрямовувати до Фонду 50% майбутніх доходів від використання своїх природних ресурсів.

США робитимуть внески у вигляді фінансів, інструментів інвестування та інших активів, критично важливих для відновлення країни.

Кошти Фонду будуть використовуватися виключно для відбудови України, фактично створюючи фонд для майбутніх поколінь.

Угода узгоджена з євроінтеграційними зобов’язаннями України та не суперечить її курсу на вступ до ЄС.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна та США погодили рамкову угоду про корисні копалини та запевнив, що вона не передбачає жодних боргів для Києва.

А 28 лютого Зеленський планує вирушити до США, де у Вашингтоні зустрінеться з очільником Білого дому Дональдом Трампом.

Рідкісноземельні метали: угода між Україною та США

Президент США Дональд Трамп висловив бажання укласти угоду з Україною, згідно з якою Україна постачатиме США рідкісноземельні мінерали, необхідні для виробництва електроніки, в обмін на надання американської допомоги. Трамп заявив, що Україна погодилася передати США рідкісноземельні метали на суму 500 мільярдів доларів.

Але Україна в обмін на доступ до своїх ресурсів прагне посилених гарантій безпеки з боку Вашингтона.

Міністр фінансів США Скот Бессент нещодавно відвідав Україну. Він привіз до Києва угоду про партнерство, яка включатиме економічну співпрацю між двома країнами. США надіслали пропозицію щодо угоди лише за чотири години до зустрічі Бессента з президентом Володимиром Зеленським. Під час переговорів Бессент наполягав на підписанні документа, проте Зеленський відмовився. В угоді США вимагали контроль над ширшим спектром стратегічних ресурсів, зокрема рідкісних металів і матеріалів, таких як літій, графіт та уран, які часто помилково ототожнюють із рідкісноземельними копалинами.

Очікувалося, що угоду підпишуть під час зустрічі української та американської делегації на на безпековій конференції у Мюнхені, але цього не сталося. Зрештою, Україна повідомила адміністрації Трампа, що не може підписати пропозиції Вашингтона, але українці продовжують обмірковувати альтернативи.

Як писав The Telegraph, який отримав чорновий варіант контракту до його офіційного ухвалення, угода означає фактичну економічну колонізацію України США на невизначений термін та передбачає неймовірний тягар відшкодування, виконання якого видається неможливим.

Після цього Білий дім передав Україні "покращений" проєкт угоди про видобуток корисних копалин.

24 лютого Трамп заявив, що угоду щодо ресурсів України буде підписано "дуже скоро".

Зауважимо, більшість корисних копалин знаходяться на тимчасово окупованих РФ територіях. Про рідкісноземельні метали, що і де є в Україні та скільки це коштує, детальніше читайте у матеріалі Delo.ua.