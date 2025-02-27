Не Зеленский: стало известно, кто будет подписывать соглашение с США об ископаемых

Кабинет министров Украины уполномочил подписать соглашение с США об установлении правил и условий Инвестиционного фонда восстановления министершу экономики Юлию Свириденко или главу Министерства иностранных дел Андрея Сибигу.

Об этом говорится в распоряжении правительства от 26 февраля 2025г.

Так, правительство одобрило проект Двустороннего соглашения об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления и уполномочило Юлию Свириденко или Андрея Сибигу подписать указанное соглашение.

Напомним, что 26 февраля Кабинет министров принял решение о подписании соглашения между Украиной и Соединенными Штатами о создании Инвестиционного фонда восстановления.

Детали сделки

26 февраля премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых и редкоземельных металлах уже проработано. Он представляет собой предварительный договор, который установит условия инвестиций между странами. В то же время Киев и Вашингтон будут совместно управлять фондом.

Детали соглашения с США о полезных ископаемых: в документе 6 ключевых положений

Украина и США создают общий Инвестиционный фонд восстановления, который будет находиться под совместным управлением правительств обеих стран.

Украинские недра и ресурсы остаются в собственности Украины — они не передаются ни США, ни другим сторонам.

Украина обязуется направлять в Фонд 50% будущих доходов для использования своих природных ресурсов.

США будут вносить вклады в виде финансов, инструментов инвестирования и других активов, критически важных для восстановления страны.

Средства Фонда будут использоваться исключительно для восстановления Украины, фактически создавая фонд для будущих поколений.

Соглашение согласовано с евроинтеграционными обязательствами Украины и не противоречит его курсу на вступление в ЕС.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина и США согласовали рамочное соглашение о полезных ископаемых и заверил, что оно не предусматривает никаких долгов для Киева.

А 28 февраля Зеленский планирует отправиться в США, где в Вашингтоне встретится с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Редкоземельные металлы: соглашение между Украиной и США

Президент США Дональд Трамп выразил желание заключить соглашение с Украиной, согласно которому Украина будет поставлять США редкоземельные минералы, необходимые для производства электроники, в обмен на предоставление американской помощи. Трамп заявил, что Украина согласилась передать США редкоземельные металлы на сумму 500 миллиардов долларов.

Но Украина в обмен на доступ к своим ресурсам стремится к усиленным гарантиям безопасности со стороны Вашингтона.

Министр финансов США Скотт Бессент недавно посетил Украину. Он привез в Киев соглашение о партнерстве, которое будет включать экономическое сотрудничество между двумя странами. США направили предложение по соглашению только за четыре часа до встречи Бессента с президентом Владимиром Зеленским. В ходе переговоров Бессент настаивал на подписании документа, однако Зеленский отказался. В соглашении США требовали контроля над широким спектром стратегических ресурсов, в частности редких металлов и материалов, таких как литий, графит и уран, часто ошибочно отождествляемых с редкоземельными ископаемыми.

Ожидалось, что соглашение подпишут во время встречи украинской и американской делегации на конференции в Мюнхене, но этого не произошло. В конце концов Украина сообщила администрации Трампа, что не может подписать предложения Вашингтона, но украинцы продолжают обдумывать альтернативы.

Как писал The Telegraph, получивший черновой вариант контракта до его официального принятия, соглашение означает фактическую экономическую колонизацию Украины США на неопределенный срок и предусматривает невероятное бремя возмещения, выполнение которого кажется невозможным.

После этого Белый дом передал Украине "улучшенный" проект соглашения о добыче полезных ископаемых.

24 февраля Трамп заявил, что соглашение по ресурсам Украины будет подписано "очень скоро".

Заметим, что большинство полезных ископаемых находятся на временно оккупированных РФ территориях. О редкоземельных металлах, что и где есть в Украине и сколько это стоит, читайте в материале Delo.ua.