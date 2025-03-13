Украина доставила в Сирию 3,85 тыс. тонн муки в рамках инициативы "Зерно из Украины"

Украина в рамках инициативы "Зерно из Украины" доставила в Сирию еще одну партию гуманитарной помощи – 3,85 тыс. тонн муки.

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Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

Украина совместно с Всемирной продовольственной программой ООН доставила 3850 тонн муки в Сирию, которая будет распределена между местными пекарнями.

Этого количества хватит, чтобы кормить почти 60 тысяч человек в течение полугода. Ранее уже было доставлено 500 тонн пшеничной муки для 33 250 семей.

О программе Grain from Ukraine

Суть гуманитарной программы "Зерно из Украины", запущенной 15 ноября 2022 года, заключается в прямой закупке странами-участниками проекта агропродукции у украинских производителей.

Так, в рамках программы Grain from Ukraine за счет международных партнеров закупается продукция украинских производителей для преодоления голода в мире.

Предполагается, что:

Украина будет направить часть собранной пшеницы, ранее шедшей на экспорт, на закупку для африканских стран, где уже существуют проблемы с голодом;

Международные партнеры могут одновременно поддержать украинскую экономику в сложной ситуации и помочь бедным странам Африки.

Инициатива Grain from Ukraine ("Зерно из Украины") была начата президентом Украины Владимиром Зеленским в партнерстве со Всемирной продовольственной программой ООН (WFP) с целью уменьшения вреда, причиненного для мировой продовольственной системы российской агрессией и попыткой блокады украинских портов.

Напомним, 14 декабря 2024 года Украина заявила о готовности обеспечивать Сирию продовольствием после падения режима Башара Асада, тесно связанного с Россией. Сама же Россия приостановила поставки пшеницы в Сирию из-за неопределенности нового правительства и задержки платежей. До этого сирийское правительство получало основные объемы импортного продовольствия именно из России.

Вызовы для украинского агропромышленного комплекса

Согласно оценкам ученых Института аграрной экономики, основные вызовы для украинских агропроизводителей остаются неизменными, в частности:

Негативное влияние климатических изменений, особенно в период вегетации. Низкая обеспеченность кадрами, прежде всего, технических специальностей из-за мобилизации на военную службу для борьбы с российской агрессией. Весомые потери инфраструктуры, особенно в регионах, оккупированных или находящихся вблизи зоны боевых действий. Проблемы финансового обеспечения, отсутствие инвестиций. Рост трансакционных издержек, в частности из-за удорожания логистики и ограничения экспортных возможностей агробизнеса. Продолжение спада производства в хозяйствах населения, где за годы вооруженной злости России размеры валовой продукции уменьшились более чем на 18%, что свидетельствует о упадке мотивации фермеров к ведению хозяйства.

Заметим, в 2024 году в Украине намолочено 71,4 млн. тонн урожая зерновых и масличных культур, который собран на площади 19,2 млн. га.

По итогам 2024 года наиболее рентабельными стали масличные культуры. В частности, для рапса этот показатель приближается к 60%, для сои – до 40%, а для подсолнечника – к 30%. Рентабельность пшеницы возросла до 17%, а ячменя – до 25%. В то же время, рентабельность выращивания кукурузы уменьшилась вдвое — до 11%.