Україна доставила до Сирії 3,85 тис. тонн борошна в рамках ініціативи "Зерно з України"

Україна в рамках ініціативи “Зерно з України” доставила до Сирії ще одну партію гуманітарної допомоги – 3, 85 тис. тонн борошна.

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Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

Україна спільно з Всесвітньою продовольчою програмою ООН доставила 3 850 тонн борошна до Сирії, яке буде розподілено між місцевими пекарнями.

Цієї кількості вистачить, щоб годувати майже 60 тисяч осіб протягом півроку. Раніше вже було доставлено 500 тонн пшеничного борошна для 33 250 сімей.

Про програму Grain from Ukraine

Суть гуманітарної програми "Зерно з України", яка була запущена 15 листопада 2022 року, полягає у прямій закупівлі країнами-учасниками проєкту агропродукції в українських виробників.

Так, в межах програми Grain from Ukraine за кошти міжнародних партнерів закуповується продукція українських виробників для подолання голоду у світі.

Передбачається, що:

Україна спрямуватиме частину зібраної пшениці, яка раніше йшла на експорт, на закупівлю для африканських країн, де вже існують проблеми з голодом;

Міжнародні партнери зможуть одночасно підтримати українську економіку в складній ситуації та допомогти бідним країнам Африки.

Ініціативу Grain from Ukraine ("Зерно з України") було започатковано президентом України Володимиром Зеленським у партнерстві з Всесвітньою продовольчою програмою ООН (WFP) з метою зменшення шкоди, яку спричинила для світової продовольчої системи російська агресія та спроба блокади українських портів.

Нагадаємо, 14 грудня 2024 року Україна заявила про готовність забезпечувати Сирію продовольством після падіння режиму Башара Асада, який був тісно пов’язаний із Росією. Сама ж Росія призупинила постачання пшениці до Сирії через невизначеність щодо нового уряду та затримки платежів. До цього сирійський уряд отримував основні обсяги імпортного продовольства саме з Росії.

Виклики для українського агропромислового комплексу

Згідно з оцінками науковців Інституту аграрної економіки, основні виклики для українських агровиробників залишаються незмінними, зокрема:

Негативний вплив кліматичних змін, особливо в період вегетації. Низька забезпеченість кадрами, насамперед технічних спеціальностей через мобілізацію на військову службу для боротьби з російською агресією. Вагомі втрати інфраструктури, особливо у регіонах, що були окуповані чи знаходяться поблизу зони бойових дій. Проблеми фінансового забезпечення, відсутність інвестицій. Зростання трансакційних витрат, зокрема через здорожчання логістики та обмеження експортних можливостей агробізнесу. Продовження спаду виробництва в господарствах населення, де за роки збройної агресії Росії обсяги валової продукції зменшилися більше ніж на 18%, що свідчить про занепад мотивації селян до ведення господарства.

Зауважимо, у 2024 році в Україні намолочено 71,4 млн тонн врожаю зернових та олійних культур, який зібраний на площі 19,2 млн га.

За підсумками 2024 року найбільш рентабельними стали олійні культури. Зокрема, для ріпаку цей показник наближається до 60%, для сої — до 40%, а для соняшнику — до 30%. Рентабельність пшениці зросла до 17%, а ячменю — до 25%. Водночас рентабельність вирощування кукурудзи зменшилась вдвічі — до 11%.