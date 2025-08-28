Запланована подія 2

Категория
Новости
Дата публикации
Украина на следующей неделе получит бумажные гарантии безопасности и готова к переговорам лидеров — Зеленский

Зеленский
Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на следующей неделе конфигурация гарантий безопасности будет зафиксирована на бумаге. Он также подчеркнул, что Украина готова вести переговоры в формате лидеров, поскольку это единственный действенный формат для достижения результата.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил глава государства.

Зеленский отметил, что сейчас над наработкой каждого конкретного компонента работают советники по национальной безопасности.

"Украина готова говорить в формате лидеров, потому что это единственный действенный формат. И, к сожалению, именно Россия уклоняется от этого и продолжает войну", – подчеркнул президент.

Также глава государства подчеркнул, что последние удары России свидетельствуют о неизменности ее агрессивных целей. Россия атакует не только украинские города и людей, но и стремление мира к безопасности.

"Россия сейчас наносит удары по всем в мире, стремящимся к миру. Это удар по Украине. Это удар по Европе. Также это удар России по Президенту Трампу, по другим глобальным субъектам", - написал он.

Глава государства подчеркнул, что мир должен дать четкий ответ на эти действия, в частности, усиливать санкции и ограничения в отношении тех, кто поддерживает агрессию. Он отметил необходимость сильных и конкретных шагов по противодействию войне.

Атака на Киев 28 августа

Российские кафиры в ночь на 28 августа 2025 года массированно атаковали Киев с применением баллистики, крылатых ракет и многочисленных дронов.

Известно о последствиях ударов более чем на 20 локациях в семи районах и о 21 погибшем.

В результате массированного российского обстрела столицы повреждены два здания Главного управления Государственной налоговой службы Украины в Киеве.

Также в  центре Киева зафиксировано попадание в торговый центр и  разрушенное заведение  сети кондитерских Honey.

Россия попала ракетой по гражданскому объекту логистической инфраструктуры в Киеве - сортировочном депо "Новой почты".  В результате удара пострадали трое работников.

Автор:
Ольга Опенько