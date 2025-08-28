Україна наступного тижня отримає паперові гарантії безпеки та готова до переговорів лідерів - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступного тижня конфігурація гарантій безпеки буде зафіксована на папері. Він також підкреслив, що Україна готова вести переговори у форматі лідерів, оскільки це єдиний дієвий формат для досягнення результату.

Як пише Delo.ua, про це заявив глава держави.

Зеленський зазначив, що зараз над напрацюванням кожного конкретного компонента працюють радники з питань національної безпеки.

"Україна готова говорити у форматі лідерів, бо це єдиний дієвий формат. І, на жаль, саме Росія ухиляється від цього та продовжує війну", – підкреслив президент.

Також глава держави наголосив, що останні удари Росії свідчать про незмінність її агресивних цілей. Росія атакує не лише українські міста та людей, а й прагнення світу до безпеки.

"Росія зараз завдає ударів по всім у світі, хто прагне миру. Це удар по Україні. Це удар по Європі. Також це удар Росії по Президенту Трампу, по інших глобальних суб’єктах", - написав він.

Глава держави підкреслив, що світ має дати чітку відповідь на ці дії, зокрема посилювати санкції та обмеження щодо тих, хто підтримує агресію. Він наголосив на необхідності сильних і конкретних кроків для протидії війні.

Атака на Київ 28 серпня

Російські окупанти у ніч проти 28 серпня 2025 року масовано атакували Київ із застосуванням балістики, крилатих ракет та чисельних дронів.

Відомо про наслідки ударів на понад 20 локаціях в семи районах та про 21 загиблого.

Внаслідок масованого російського обстрілу столиці пошкоджені дві будівлі Головного управління Державної податкової служби України у м. Києві.

Також у центрі Києва зафіксовано влучання в торговельний центр і зруйнований заклад мережі кондитерських Honey.

Росія влучила ракетою по цивільному обʼєкту логістичної інфраструктури в Києві - сортувальному депо "Нової пошти". Унаслідок удару постраждали троє працівників.