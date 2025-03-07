Украина приватизирует завод "Мотордеталь-Конотоп", конфискованный у российского сенатора: объявлена дата аукциона

12 марта 2025 Фонд государственного имущества Украины проведет аукцион по приватизации национализированного ООО "Мотордеталь-Конотоп". На торги будет выставлен государственный пакет акций предприятия в размере 100% в уставном капитале.

Об этом говорится на сайте ФГИУ.

Сообщается, что приватизационный объект "Мотордеталь-Конотоп" находится в городе Конотоп Сумской области с удобной локацией возле центра МВД, торгового центра, отделения почты, парка и железной дороги. Стартовая цена предприятия определена на уровне 278532525 гривен.

О заводе "Мотордеталь-Конотоп"

"Мотордеталь-Конотоп" – один из крупнейших заводов в Европе, занимающийся производством гильз цилиндров для автомобильных, тракторных, корабельных, тепловозных и стационарных двигателей внутреннего сгорания.

Кроме того, предприятие бюджетообразующее для Конотопа, поскольку обеспечивает работой 670 человек. Среди клиентов завода известные мировые компании: Rolls-Royce, Scania, MAN, Iveco, Mercedes-Benz, Volvo, Renault и CAT.

В состав предприятия входят 56 объектов недвижимости, в том числе: цеха, корпуса, гаражи, административные корпуса, резервуары для воды, спортивная площадка, мойка и т.д.

Причастность российского сенатора

В 2023 году Высший антикоррупционный суд принял решение взыскать в доход государства 100% уставного капитала ООО "Мотордеталь-Конотоп", принадлежавшее сенатору совета федерации РФ Сергею Калашникову. С тех пор предприятие находится в управлении ФГИУ, который принимает меры по его подготовке к реализации.

По данным СБУ, до полномасштабного вторжения в РФ продукцию украинского завода российский сенатор Калашников поставлял для нужд российского военно-промышленного комплекса. В частности, уникальные комплектующие завода конотопа были необходимы россиянам для производства собственных военных кораблей.

Подготовка к приватизации

В мае 2024 года председатель ФГИУ Виталий Коваль сообщил о подготовку к приватизации завода "Мотордеталь-Конотоп". Отмечается, что предприятие важно для экономики Конотопа и обеспечивает работой более 700 человек. А в августе Кабмин внес в завод в список объектов крупной приватизации .

В сентябре Фонд государственного имущества принял решение о приватизации завода "Мотордеталь-Конотоп". Стартовая цена была определена на уровне 278,5 млн. грн. Вырученные средства планируется отнести в государственный бюджет и направить в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

А уже в декабре 2024 года Кабмин утвердил условия продаж 100% государственной доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Мотордеталь-Конотоп". Продажа предприятия является частью масштабного плана правительства по привлечению частных инвестиций через приватизацию и направление полученных ресурсов на восстановление страны.