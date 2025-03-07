Україна приватизує завод "Мотордеталь-Конотоп", конфіскований у російського сенатора: оголошено дату аукціону

12 березня 2025 року Фонд державного майна України проведе аукціон з приватизації націоналізованого ТОВ "Мотордеталь-Конотоп". На торги буде виставлено державний пакет акцій підприємства розміром 100% у статутному капіталі.

Про це йдеться на сайті ФДМУ.

Повідомляється, що приватизаційний об'єкт "Мотордеталь-Конотоп" знаходиться у місті Конотоп Сумської області, зі зручною локацією біля центру МВС, торгового центру, відділення пошти, парку та залізниці. Стартова ціна підприємства визначена на рівні 278 532 525 гривень.

Про завод "Мотордеталь-Конотоп"

"Мотордеталь-Конотоп" - один із найбільших заводів у Європі, який займається виробництвом гільз циліндрів для автомобільних, тракторних, корабельних, тепловозних і стаціонарних двигунів внутрішнього згоряння.

Крім того, підприємство є бюджетоутворюючим для Конотопа, оскільки забезпечує роботою 670 осіб. Серед клієнтів заводу — відомі світові компанії: Rolls-Royce, Scania, MAN, Iveco, Mercedes-Benz, Volvo, Renault та CAT.

До складу підприємства входять 56 об’єктів нерухомості, серед них: цехи, корпуси, гаражі, адміністративні корпуси, резервуари для води, спортивний майданчик, мийка тощо.

Причетність російського сенатора

У 2023 році Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення стягнути у дохід держави 100% статутного капіталу ТОВ "Мотордеталь-Конотоп", яке належало сенатору ради федерації РФ Сергію Калашникову. Відтоді підприємство перебуває в управлінні ФДМУ, який вживає заходів для його підготовки до реалізації.

За даними СБУ, до повномасштабного вторгнення РФ продукцію українського заводу російський сенатор Калашников постачав для потреб російського військово-промислового комплексу. Зокрема, унікальні комплектуючі конотопського заводу були необхідні росіянам для виробництва власних військових кораблів.

Підготовка до приватизації

У травні 2024 року голова ФДМУ Віталій Коваль повідомив про підготовку до приватизації заводу "Мотордеталь-Конотоп". Зазначається, що підприємство є важливим для економіки Конотопа і забезпечує роботою понад 700 осіб. А у серпні Кабмін вніс до завод до переліку об’єктів великої приватизації.

У вересні Фонд державного майна ухвалив рішення про приватизацію заводу “Мотордеталь-Конотоп”. Стартова ціна була визначена на рівні 278,5 млн грн. Виручені кошти планується зарахувати до державного бюджету та спрямувати у фонд ліквідації наслідків збройної агресії.

А вже у грудні 2024 року Кабмін затвердив умови продажу 100% державної частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "Мотордеталь-Конотоп". Продаж підприємства є частиною масштабного плану уряду щодо залучення приватних інвестицій через приватизацію та спрямування отриманих ресурсів на відновлення країни.