Украина ведет положительные переговоры о покупке ракет Tomahawk и другого дальнобойного оружия у США

Украина ведет "положительные" переговоры по покупке ракет Tomahawk и другого дальнобойного оружия даже после того, как американский президент Дональд Трамп дал понять, что пока не хочет отправлять их Киеву.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина, передает Bloomberg.

Позитивные переговоры

"Обсуждения еще продолжаются, но многие иностранные делегации работают над увеличением доступных финансовых ресурсов для закупки дополнительных военных мощностей в США. Это не только Tomahawk, но и разные типы других ракет дальнего и ближнего действия, и я могу только сказать, что это достаточно положительно", - подчеркнула Стефанишина в теле телерадиокомпании.

Комментируя неоднократные российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в течение последних недель, посол подчеркнула, что Украина прилагает все усилия, чтобы получить больше средств противовоздушной обороны.

Стефанишина подчеркнула, что любой отказ оказывать давление на Россию будет воспринят как "сигнал, дающий им зеленый свет для наращивания своих возможностей".

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что пока не планирует передавать Украине крылатые ракеты Tomahawk.

Его заявление прозвучало после того, как издание CNN, ссылаясь на американских чиновников, сообщало, что Украина может получить на вооружение мощные американские дальнобойные ракеты Tomahawk. Пентагон дал "зеленый свет" на их поставки, сообщив Белому дому, что передача не нанесет вреда арсеналам США.

Tomahawk для Украины: что известно

7 октября президент Трамп заявил, что он хотел бы знать, что Украина планирует делать с ракетами Tomahawk американского производства, прежде чем соглашаться на их поставку, поскольку он не хочет эскалации войны России против Украины.

13 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что поставка ракет Tomahawk для Украины может финансироваться тремя способами: через программу PURL от НАТО, крупное двустороннее соглашение с США или за счет использования замороженных российских активов.

17 октября во время пресс-конференции в Белом доме Трамп рассказал, как Путин отказывал его передавать Tomahawk Украине . Он дал понять, что не даст Зеленскому ракеты Tomahawk . "Нам нужны Tomahawk . В Соединенных Штатах их много, но они нам нужны», – заявил Трамп.