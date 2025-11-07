Україна веде позитивні переговори щодо купівлі ракет Tomahawk та іншої далекобійної зброї у США

Україна веде "позитивні" переговори щодо купівлі ракет Tomahawk та іншої далекобійної зброї, навіть після того, як американський президент Дональд Трамп дав зрозуміти, що поки не хоче відправляти їх Києву.

Як пише Delo.ua, про це повідомила посолка України у США Ольга Стефанішина, передає Bloomberg.

Позитивні" переговори

"Обговорення ще тривають, але багато іноземних делегацій працюють над збільшенням доступних фінансових ресурсів для закупівлі додаткових військових потужностей у США. Це не тільки Tomahawk, а й різні типи інших ракет дальньої та ближньої дії, і я можу тільки сказати, що це досить позитивно", - наголосила Стефанішина в етері телепрограми Balance of Power.

Коментуючи неодноразові російські атаки на енергетичну інфраструктуру України протягом останніх тижнів посолка підкреслила, що Україна докладає всіх зусиль, щоб отримати більше засобів протиповітряної оборони.

Стефанішина підкреслила, що будь-яка відмова чинити тиск на Росію буде сприйнята як "сигнал, який дає їм зелене світло для нарощування своїх можливостей".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що наразі не планує передавати Україні крилаті ракети Tomahawk.

Його заява пролунала після того, як видання CNN, посилаючись на американських посадовців, повідомляло, що Україна може отримати на озброєння потужні американські далекобійні ракети Tomahawk. Пентагон дав "зелене світло" на їхнє постачання, повідомивши Білому дому, що передача не завдасть шкоди арсеналам США.

Tomahawk для України: що відомо

7 жовтня президент Трамп заявив, що він хотів би знати, що Україна планує робити з ракетами Tomahawk американського виробництва, перш ніж погоджуватися на їх постачання, оскільки він не хоче ескалації війни Росії проти України.

13 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що постачання ракет Tomahawk для України може фінансуватися трьома шляхами: через програму PURL від НАТО, велику двосторонню угоду зі США або за рахунок використання заморожених російських активів.

17 жовтня під час пресконференції у Білому домі Трамп розповів, як Путін відмовляв його передавати Tomahawk Україні. Він дав зрозуміти, що не дасть Зеленському ракети Tomahawk. "Нам потрібні Tomahawk. У Сполучених Штатів їх багато, але вони нам потрібні ", – заявив Трамп.