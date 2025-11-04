Украине не хватает 750 млн долларов на импорт газа: где будут искать средства

Президент Владимир Зеленский заявил, что из 2 миллиардов долларов, которые Украине нужны для импорта газа в отопительный период, в настоящее время не хватает 750 миллионов долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом Зеленский сообщил во время брифинга.

"На сегодняшний день мы понимаем, что у нас не хватает где-то 750 миллионов из двух миллиардов, о которых мы говорим по газу", - подчеркнул президент.

Он добавил, что Украина ведет переговоры с партнерами по этому вопросу.

Зеленский отметил, что провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. В ходе разговора она сообщила, что ЕС готов предоставить Киеву еще 127 миллионов евро на покупку газа.

Президент подчеркнул, что также состоялась встреча министра энергетики Украины с его коллегами из стран "Группы семи".

"Там повсюду нас поддерживают - и Канада, и Италия, и Германия, и другие страны", — заметил Зеленский.

Урсула фон дер Ляен по итогам разговора с Зеленским написала в соцсети X, что Украина "не встретит эту зиму сама".

Закупка газа

Как заявили в группе "Нафтогаз", для устойчивого прохождения отопительного сезона Украине нужно еще дополнительно импортировать сверх 4 млрд куб. м газа .

Для обеспечения импорта в августе "Нафтогаз" подписал соглашение с ЕБРР о кредите в размере €500 млн на закупку газа.

Также "Нафтогаз" в конце июля привлек кредиты по 4,7 млрд грн от государственных банков Укргазбанк и ПриватБанк и подписал кредитное соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на 300 млн. евро.

Денежные средства пойдут на закупку газа для формирования долгосрочных запасов и обеспечения стабильного газоснабжения во время зимы.

Кроме того правительство выделило "Нафтогазу" 8,4 млрд грн для закупки импортного газа.