Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,04

+0,15

EUR

48,43

+0,02

Наличный курс:

USD

42,05

41,97

EUR

48,76

48,60

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украине не хватает 750 млн долларов на импорт газа: где будут искать средства

газ
Украине не хватает 750 млн долларов на импорт газа. Фото: facebook.com/gas.tso.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что из 2 миллиардов долларов, которые Украине нужны для импорта газа в отопительный период, в настоящее время не хватает 750 миллионов долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом Зеленский сообщил во время брифинга.

"На сегодняшний день мы понимаем, что у нас не хватает где-то 750 миллионов из двух миллиардов, о которых мы говорим по газу", - подчеркнул президент.

Он добавил, что Украина ведет переговоры с партнерами по этому вопросу.

Зеленский отметил, что провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. В ходе разговора она сообщила, что ЕС готов предоставить Киеву еще 127 миллионов евро на покупку газа.

Президент подчеркнул, что также состоялась встреча министра энергетики Украины с его коллегами из стран "Группы семи".

"Там повсюду нас поддерживают - и Канада, и Италия, и Германия, и другие страны",   — заметил Зеленский.

Урсула фон дер Ляен по итогам разговора с Зеленским написала в   соцсети X, что Украина "не встретит эту зиму сама".

Закупка газа

Как заявили в группе "Нафтогаз", для устойчивого прохождения отопительного сезона Украине нужно еще дополнительно импортировать сверх 4 млрд куб. м газа .

Для обеспечения импорта в августе "Нафтогаз" подписал соглашение с ЕБРР о кредите в размере €500 млн на закупку газа.

Также "Нафтогаз" в конце июля привлек кредиты по 4,7 млрд грн от государственных банков Укргазбанк и ПриватБанк и подписал кредитное соглашение   с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на 300 млн. евро.

Денежные средства пойдут на закупку газа для формирования долгосрочных запасов и обеспечения стабильного газоснабжения во время зимы.

Кроме того правительство выделило "Нафтогазу" 8,4 млрд грн для закупки импортного газа.

Автор:
Светлана Манько