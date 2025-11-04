Україні не вистачає 750 млн доларів на імпорт газу: де шукатимуть кошти

Президент Володимир Зеленський заявив, що з 2 мільярдів доларів, які Україні потрібні для імпорту газу в опалювальний період, наразі бракує 750 мільйонів доларів.

Як пише Delo.ua, про це Зеленський повідомив під час брифінгу.

"На сьогодні ми розуміємо, що у нас не вистачає десь 750 мільйонів з двох мільярдів, про які ми говоримо щодо газу", - наголосив президент.

Він додав, що Україна веде перемовини з партнерами з цього питання.

Зеленський зазначив, що провів телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Під час розмови вона повідомила, що ЄС готовий надати Києву ще 127 мільйонів євро на купівлю газу.

Президент підкреслив, що також відбулася зустріч міністра енергетики України з його колегами з країн "Групи семи".

"Там всюди нас підтримують — і Канада, і Італія, і Німеччина, і інші країни", — зауважив Зеленський.

Урсула фон дер Ляєн за підсумками розмови з Зеленським написала у соцмережі X, що Україна "не зустріне цю зиму сама".

Закупівля газу

Як заявили у групі "Нафтогаз", для сталого проходження опалювального сезону Україні потрібно ще додатково імпортувати понад 4 млрд куб. м газу.

Для забезпечення імпорту у серпні "Нафтогаз" підписав угоду з ЄБРР про кредит у розмірі €500 млн на закупівлю газу.

Також "Нафтогаз" наприкінці липня залучив кредити по 4,7 млрд грн від державних банків Укргазбанк та ПриватБанк і підписав кредитну угоду з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) на 300 млн євро.

Кошти підуть на закупівлю газу для формування довгострокових запасів та забезпечення стабільного газопостачання під час зими.

Крім того уряд виділив "Нафтогазу" 8,4 млрд грн для закупівлі імпортного природного газу.