Украинские АЗС сократили продажи топлива

Общая стоимость проданного горючего (бензины, дизтопливо, автогаз) на украинских АЗС в ноябре 2024 года составила 32,0 млрд грн, что на 4,2% меньше, чем в октябре, а его объем снизился на 3,5%.

Об этом сообщает НефтеРынок, ссылаясь на данные Государственной налоговой службы Украины.

Отмечается, что розничная реализация горючего уменьшилась в ноябре после точечного роста в октябре. По сравнению с ноябрем прошлого года сокращение составляет 6,6%.

Всего за январь-ноябрь 2024 года на украинских АЗС реализовали почти 7,3 млрд литров горючего.

По данным ГНСУ, наибольшее сокращение продаж горючего в ноябре произошло на Черниговщине (-10,2%), а наибольший прирост ощутила столица (+3,8%).

Реализация горючего на АЗС в регионах

По данным издания, в годовом разрезе наибольшее сокращение произошло на Донбассе (-40,3%). За ней следуют Черновицкая (-17,4%) и Херсонская (-16,0%) области. Прирост в ноябре 2024 г. по отношению к ноябрю прошлого года зафиксирован только в Волынской (+12,7%) и Киевской (+0,1%) областях и в Киеве (+0,8%).

С большим отрывом наибольший показатель средней суточной реализации горючего в ноябре продолжил принадлежать г. Киеву – 7,7 тыс. л/сутки на одну АЗС, что на 0,2 тыс. л/сутки больше, чем месяц назад. Меньше всего горючего на одну АЗС продается в Херсонской области (1,0 тыс. л/сутки) и Донецкой области (1,8 тыс. л/сутки).

Кроме того, общее количество лицензий на право розничной торговли горючим в Украине в течение ноября выросло на 43 ед. и составила 6754. Наибольшее сокращение произошло на Харьковщине (-33 ед.), Наибольший прирост – на Киевщине (+38 ед.), Винницкой области (+24 ед.) и Одесщине (+20 ед.).

Напомним, продажи горючего на АЗС в октябре увеличились на 1,9% по сравнению с сентябрем, а его общая стоимость достигла 33,4 млрд грн, что на 2,8% больше предыдущего месяца,

Заметим, в течение первых десяти месяцев 2024 года импорт бензина в Украину снизился на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – до 1,016 млн т. Значительно выросли поставки бензина в Украину через западную границу с Польшей, вытесняя другие маршруты, а их доля достигла 52,9% импорта по сравнению с 34,6% в прошлом году.

Несмотря на снижение цен на нефть, украинские АЗС не спешат снижать цены на АЗС. Поскольку с 1 января 2025 г. ожидается очередное повышение акцизов на бензин дизель и автогаз после 1 января игроки рынка пытаются подготовиться к предстоящему подорожанию горючего. Вместе с тем, высокая маржа на бензине и дизтопливо позволит крупным операторам АЗС продолжить маркетинговую борьбу и внедрять скидки уже к новогодним праздникам.

Детальнее о ценах на бензин и автогаз на АЗС читайте в материале Delo.ua.