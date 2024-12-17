Українські АЗС скоротили продажі пального

Загальна вартість проданого пального (бензини, дизпальне, автогаз) на українських АЗС у листопаді 2024 року склала 32,0 млрд грн, що на 4,2% менше, ніж у жовтні, а його обсяг знизився на 3,5%.

Про це повідомляє НафтоРинок, посилаючись на дані Державної податкової служби України.

Зазначається, що роздрібна реалізація пального зменшилася у листопаді після точкового зростання у жовтні. У порівнянні з листопадом минулого року скорочення становить 6,6%.

Всього протягом січня-листопаді 2024 року на українських АЗС реалізували майже 7,3 млрд літрів пального.

За даними ДПСУ, найбільше скорочення продажів пального у листопаді відбулося на Чернігівщині (-10,2%), а найбільший приріст відчула столиця (+3,8%).

Реалізація пального на АЗС у регіонах

За даними видання, у річному розрізі найбільше скорочення відбулося на Донеччині (-40,3%). За нею слідують Чернівецька (-17,4%) та Херсонська (-16,0%) області. Приріст у листопаді 2024 р. щодо листопада минулого року зафіксований лише у Волинській (+12,7%) і Київській (+0,1%) областях та у Києві (+0,8%).

З великим відривом найбільший показник середньої добової реалізації пального у листопаді продовжив належати м. Києву – 7,7 тис. л/доба на одну АЗС, що на 0,2 тис. л/добу більше, ніж місяць тому. Найменше пального на одну АЗС продається на Херсонщині (1,0 тис. л/доба) та Донеччині (1,8 тис. л/доба).

Крім того, загальна кількість ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним в Україні протягом листопада зросла на 43 од. і склала 6754. Найбільше скорочення відбулося на Харківщині (-33 од.), найбільший приріст – на Київщині (+38 од.), Вінниччині (+24 од.) та Одещині (+20 од.).

Нагадаємо, продажі пального на АЗС у жовтні збільшилися на 1,9% порівняно з вереснем, а його загальна вартість сягнула 33,4 млрд грн, що на 2,8% більше за попередній місяць,

Зауважимо, протягом перших десяти місяців 2024 року імпорт бензину до України знизився на 4,1% порівняно з аналогічним періодом 2023 року — до 1,016 млн т. Значно зросли поставки бензину до України через західний кордон із Польщею, витісняючи інші маршрути, а їхня частка досягла 52,9% імпорту порівняно з 34,6% торік.

Попри зниження цін на нафту, українські АЗС не поспішають знижувати ціни на АЗС. Оскільки з 1 січня 2025 року очікується чергове підвищення акцизів на бензин дизель та автогаз після 1 січня гравці ринку намагаються підготуватись до майбутнього здорожчання пального. Разом з тим висока маржа на бензині та дизпальному дозволить великим операторам АЗС продовжити маркетингову боротьбу та впроваджувати знижки вже до новорічних свят.

Детальніше про ціни на бензин та автогаз на АЗС читайте в матеріалі Delo.ua.