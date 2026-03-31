Украинские производители дронов могут упустить возможность экспорта: в чем причина

Украинские производители дронов получили запросы на экспорт от стран Ближнего Востока, однако не могут заключить контракты, потому что ждут разрешения от государства.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что война заставила Украину стать первопроходцем в перехвате дронов, а конфликт на Ближнем Востоке может стать решающим моментом глобального распространения этой технологии.

Но президент Владимир Зеленский подчеркнул, что вопрос о продаже оружия должен решаться на уровне правительства, предостерегая оборонные предприятия от непосредственного взаимодействия с клиентами.

Уникальная возможность возобновить экспорт

Несколько представителей отрасли заявили, что война между США и Израилем и Ираном подчеркнула потенциал ударных беспилотников в современной войне. Конфликт дал Украине уникальную возможность возобновить экспорт и создать ведущую мировую промышленность, которая могла бы обеспечить основу для послевоенного восстановления и процветания.

Так, генеральный директор технологической компании UForce Олег Рогинский заявил, что страны Ближнего Востока интересуются их морским беспилотником Magura, но "все сидят и ждут".

Исполнительный директор "Технологических сил Украины" - объединение украинских оборонных компаний - Анастасия Мишкина заявила, что часть компаний обратилась к правительству для разрешения на экспорт дронов, однако ответа до сих пор нет.

"Есть риск упустить момент, потому что международный рынок не ждет", — предупредила Мишкина.

По словам других украинских производителей, Wild Hornets и SkyFall, они также получали запросы от компаний на Ближнем Востоке, однако, как и UForce, не могут заключить контракты, ведь еще не получили зеленого света от власти.

Народная депутат Украины Галина Янченко в комментарии Reuters заявила, что правительство очень медленно движется, когда речь идет об открытии экспорта оружия, пока производители нуждаются в капитале от продаж для наращивания деятельности.

По ее словам, существует большой риск того, что Украина может упустить возможность быстрого развития экспортного рынка дронов, которую создала война в Иране.

Исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко предположил, что в этом году Украина будет экспортировать оружие на сумму около двух миллиардов долларов, а через пять лет — до 10 миллиардов.

Ранее он рассказывал, что у украинских производителей уже есть мощности, позволяющие экспортировать до 5–10 тысяч дронов-перехватчиков в месяц без ущерба для обеспечения потребностей ВСУ. В то же время, интерес к таким системам уже проявляют иностранные партнеры, в частности США.

Украина открывает экспорт оружия

В начале февраля Зеленский сообщил, что Украина начинает экспорт собственных оборонных технологий. В Европе в 2026 году будут работать 10 экспортных центров, а первый украинский дрон на немецком производстве будет готов уже в середине февраля.

Президент замечал, что Украина будет осуществлять управляемый экспорт некоторого оружия, что позволит привлечь средства, необходимые для закупки дефицитных дронов, которые нужны на фронте.

Еще в конце октября Зеленский поручил правительству запустить программу контролируемого экспорта оружия отечественного производства.

Зеленский подчеркнул, что Украина открывает экспорт оружия, чтобы продемонстрировать партнерам современные и надежные системы, проверенные в реальных условиях войны.

В феврале сообщалось, что украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса получили первые разрешения на экспорт оружия.