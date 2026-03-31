Українські виробники дронів можуть втратити можливість експорту: у чому причина

Українські виробники дронів отримали запити на експорт від країн Близького Сходу, проте не можуть укласти контрактів, бо чекають на дозвіл від держави.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Агенство зазначає, що війна змусила Україну стати першопрохідцем у перехопленні дронів, а конфлікт на Близькому Сході може стати вирішальним моментом для глобального поширення цієї технології.

Але президент Володимир Зеленський наголосив, що питання продажу зброї має вирішуватися на рівні уряду, застерігаючи оборонні підприємства від безпосередньої взаємодії з клієнтами.

Унікальна можливість відновити експорт

Кілька представників галузі заявили, що війна між США та Ізраїлем з Іраном підкреслила потенціал ударних безпілотників у сучасній війні. Конфлікт надав Україні унікальну можливість відновити експорт та створити провідну світову промисловість, яка могла б забезпечити основу для післявоєнної відбудови та процвітання.

Так, генеральний директор технологічної компанії UForce Олег Рогинський заявив, що країни Близького Сходу цікавляться їхнім морським безпілотником Magura, але "всі сидять і чекають".

Виконавча директорка "Технологічних сил України" — об’єднання українських оборонних компаній — Анастасія Мішкіна заявила, що частина компаній звернулася до уряду для дозволу на експорт дронів, проте відповіді досі немає.

"Є ризик втратити момент, тому що міжнародний ринок не чекає", — попередила Мішкіна.

За словами інших українських виробників, Wild Hornets і SkyFall, вони також отримували запити від компаній на Близькому Сході, проте, як і UForce, не можуть укласти контрактів, адже ще не отримали зеленого світла від влади.

Народна депутатка України Галина Янченко в коментарі Reuters заявила, що уряд дуже повільно рухається, коли йдеться про відкриття експорту зброї, поки виробники потребують капіталу від продажів для нарощування діяльності.

За її словами, існує великий ризик того, що Україна може втратити можливість швидкого розвитку експортного ринку дронів, яку створила війна в Ірані.

Натомість виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко припустив, що цього року Україна експортуватиме зброю на суму близько двох мільярдів доларів, а через п’ять років — до 10 мільярдів.

Раніше він розповідав, що українські виробники вже мають потужності, які дозволяють експортувати до 5–10 тисяч дронів-перехоплювачів на місяць без шкоди для забезпечення потреб ЗСУ. Водночас інтерес до таких систем уже проявляють іноземні партнери, зокрема США.

Україна відкриває експорт зброї

На початку лютого Зеленський повідомив, що Україна розпочинає експорт власних оборонних технологій. У Європі у 2026 році працюватимуть 10 експортних центрів, а перший український дрон на німецькому виробництві буде готовий уже в середині лютого.

Президент зауважував, що Україна буде здійснювати керований експорт деякої зброї, що дозволить залучити кошти, необхідні для закупівлі дефіцитних дронів, які наразі потрібні на фронті.

Ще в кінці жовтня Зеленський доручив уряду запустити програму контрольованого експорту зброї вітчизняного виробництва.

Зеленський підкреслив, що Україна відкриває експорт зброї, щоб продемонструвати партнерам сучасні та надійні системи, перевірені в реальних умовах війни.

У лютому повідомлялося, що українські підприємства оборонно-промислового комплексу отримали перші дозволи на експорт зброї.